Starostka Berouna Chalupová opouští ODS, přestala být pravicovou stranou, řekla

Starostka Berouna Soňa Chalupová opouští ODS, podle ní přestala být pravicovou stranou. Spolu s ní odcházejí i další členové místního sdružení v Berouně. Na dosavadní koalici na berounské radnici to nebude mít žádný vliv, řekla dnes Chalupová ČTK. Ve dvacetitisícovém městě vládnou Nezávislí Berouňáci s ODS a hnutím ANO. Dohromady mají těsnou většinu 11 z 21 hlasů.
Ze strany, v níž strávila 34 let, Chalupová odchází k dnešnímu dni. "ODS přestala být pravicovou stranou, za kterou jsem se brala a bojovala od začátků od jejího založení," uvedla. Zda by podobně jako někteří další občanští demokraté mohla přejít k hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko, neřekla. Kubovo uskupení však pokládá za jedinou alternativu. "Co bude dál, uvidíme. Ale rozhodně se chci držet toho, co říkala ODS, když vznikala," dodala starostka.
Chalupová působí v komunální politice působí od roku 1989. V letech 1990 až 1994 byla místostarostkou Berouna, starostkou je od roku 2018. Kromě ní z ODS odchází také berounský radní David Minařík, který míří ke Kubovu hnutí. Předseda oblastního sdružení ODS Petr Vychodil na facebooku uvedl, že občanští demokraté v Berouně dnes přišli o celé své vedení - odešla starostka, radní i dalších 14 členů místního sdružení.
"Aktivní lidé, kteří chtěli pracovat a přicházeli s konkrétními návrhy, dlouhodobě naráželi na nezájem. Místo věcné debaty se dočkali nálepek, místo argumentů jen ticha. Vlastní názor se v ODS stává příliš často problémem. Pokud se tento přístup nezmění, budou odcházet další - a je vcelku jedno kam," varoval Vychodil. Středočeská ODS i celostátní vedení v čele s Martinem Kupkou by tuto situaci měly podle něj vnímat jako vážné varování.
Předseda strany Martin Kupka ČTK řekl, že odchody ze strany občanské demokraty neoslabí. Kupka v reakci na rozhodnutí několika středočeských politiků z posledních dnů z ODS odejít uvedl, že je vždycky smutné sledovat, jak si přeběhlíci odchod ze strany zdůvodní. Zástupci ODS v některých dalších krajích žádné výrazné ztráty zatím nepociťují.
V pondělí podobně ukončila členství v ODS zastupitelka kraje a dosavadní radní Kutné Hory Kateřina Daczická, která stejně jako Minařík přechází ke Kubovu hnutí. Zdůvodnila to tím, že v poslední době byla svědkem i nechtěným účastníkem vnitrostranických sporů a zákulisních bitev, kde se víc energie věnovalo stranickým strukturám než práci pro voliče.