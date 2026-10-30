Starostkou Dobříše se stala lídryně STAN a krajská radní Romba

Starostkou Dobříše na Příbramsku se stala volební jednička STAN a středočeská radní pro životní prostředí Jindřiška Romba. Místostarosty zastupitelé na dnešním ustavujícím jednání zvolili Štěpána Součka (za STAN) a Jana Lachmana (KDU-ČSL). V devítitisícovém městě vznikla čtyřkoalice bez vítězného hnutí ANO. Vládnout spolu budou Starostové a nezávislí, ODS a nezávislí, Lidovci a nezávislí pro Dobříš a Nezávislí. Dohromady mají 13 z 21 zastupitelů. Pokračuje tak dosavadní koalice rozšířená o Nezávislé.
Romba se stala neuvolněnou starostkou, nebude tedy funkci zastávat jako své hlavní zaměstnání. Oba místostarostové budou naopak uvolnění, tedy na plný úvazek. Romba uvedla, že byla v Dobříši čtyři roky neuvolněnou místostarostkou a je na novou roli dobře připravena. "Propojení s krajem je velmi důležité a pro Dobříš bude přínosem," míní Romba. Dodala, že si určitě vymezí dny nebo hodiny, kdy bude v Dobříši k zastižení.
Zbylými členy rady se stali Adam Böhm, Jan Bureš (oba ODS a nezávislí), Marek Klimt (Nezávislí) a Miroslav Sochor (Lidovci a nezávislí pro Dobříš). Lídr ANO Tomáš Helebrant uvedl, že hnutí mělo jiný program, ale je připraveno s vedením města spolupracovat.
ANO obsadilo v jednadvacetičlenném zastupitelstvu šest křesel, stejně jako před čtyřmi lety. Druzí Starostové a nezávislí si o jeden mandát polepšili, nyní jich mají pět. Na třetím místě skončili ODS a nezávislí a na čtvrtém Lidovci a nezávislí pro Dobříš, obě uskupení mají po třech křeslech. Pátí Nezávislí získali ve volbách dva zastupitele stejně jako Otevřená radnice pro Dobříš na šestém místě.
V Dobříši dosud vládla koalice ODS, STAN, KDU-ČSL a nezávislých. Starosta Pavel Svoboda (za ODS a nezávislé) letos nekandidoval. ODS přišla o polovinu mandátů, do zastupitelstva se nedostal její lídr a dosavadní místostarosta Tomáš Vokurka. Kvůli preferenčním hlasům ho předstihli kandidáti na druhém, třetím a pátém místě.