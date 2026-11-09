Starostkou Příbrami se stala volební jednička Spojenců Škodová

Starostkou Příbrami se stala lídryně Spojenců Markéta Škodová (za STAN). Rozhodli o tom na dnešním ustavujícím jednání zastupitelé. Na koalici se dohodli Spojenci, Příbram zdola, Šance pro Příbram-Naše Česko a Příbramáci pro Příbram. V zastupitelstvu mají těsnou většinu 13 z 25 křesel. Vítězné ANO i ODS, které v Příbrami dosud vládly, skončily spolu s SPD v opozici.
Škodová se stala první starostkou Příbrami, dosud tuto funkci zastávali pouze muži. V čele města nahradila Jana Konvalinku (za ANO), který už v letošních volbách nekandidoval. Posty uvolněných, tedy plně placených místostarostů získali volební jednička Šance pro Příbram Vladimír Král (nestr.), lídryně Příbrami zdola Lucie Albrechtová (nestr.) a dvojka na kandidátce Spojenců Marek Školoud (TOP 09). Další zvolení radní jsou neuvolnění. V sedmičlenné radě města budou ještě zasedat lídr Příbramáků pro Příbram Petr Kareš (nestr.), dvojka za Příbram zdola Simona Luftová (Piráti) a za Šanci pro Příbram Josef Strejc (Naše Česko).
"Být starostkou města, ve kterém jsem se narodila a vyrostla, je pro mě mimořádnou ctí," uvedla Škodová po svém zvolení. Ve funkci by se ráda zaměřila na strategické a územní plánování a na vodohospodářství. Zmínila se v této souvislosti o chystané přestavbě čistírny odpadních vod. Na starosti by měla mít i projektové řízení a dotační politiku nebo sociální a zdravotní služby.
Před hlasováním Škodová také řekla, že na příštím jednání středočeského zastupitelstva opustí funkci uvolněné předsedkyně krajského výboru pro regionální rozvoj a nebude ji vykonávat ani jako neuvolněná, tedy na částečný úvazek.
Král by měl mít na starosti školství, jemuž se profesně věnuje, a kulturu. Albrechtová, která je vystudovanou bioložkou, bude dohlížet na životní prostředí a městské lesy. Její další oblastí bude městská realitní kancelář. Školoud by měl mít ve své působnosti ekonomický obor, správu majetku, silniční hospodářství, technické služby a sportovní zařízení města. Školoud se Škodovou budou také společně dohlížet na investice a rozvoj města.
Koalice ANO a ODS, která dosud v třiatřicetitisícovém městě vládla, po volbách přišla o většinu. ANO má nyní v zastupitelstvu osm křesel. Proti minulým volbám si o tři mandáty pohoršilo. Druzí Spojenci naopak posílili, získali šest mandátů místo dosavadních čtyř. Třetí Příbram zdola, kterou tvoří Piráti, Zelení a nezávislí, má čtyři zastupitele. ODS má dva mandáty, stejně jako Šance pro Příbram a SPD. Sedmí Příbramáci pro Příbram mají jednoho zastupitele.
Přestože Spojenci dosáhli vyššího volebního zisku, v radě města mají dvě křesla stejně jako Příbram zdola a Šance pro Příbram. Škodová už dříve uvedla, že složení rady je výsledkem povolebních vyjednávání a Spojenci jsou s tímto výsledkem spokojeni. Dosud měla Příbram v nejužším vedení starostu a dva místostarosty. Model se třemi uvolněnými místostarosty je podle zástupců nové koalice běžnou praxí u mnoha měst srovnatelné velikosti i náročnosti správy, například v Táboře, Písku, České Lípě, Trutnově, Třebíči či Chebu.