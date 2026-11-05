Starostou Benešova se stal lídr vítězného Benešova pro život Jakub Hostek

Novým starostou Benešova se stal lídr vítězného uskupení Benešov pro život a dosavadní místostarosta Jakub Hostek. Prvním místostarostou zastupitelé na dnešním ustavujícím zasedání zvolili volební jedničku Volby pro Benešov Tomáše Budila a druhým lídra ODS Romana Tichovského. Radnici bude řídit dosavadní koalice Benešova pro život, Volby pro Benešov a ODS. Dohromady má 16 z 27 zastupitelů, o jeden mandát více než dosud.
Hostka ve veřejné volbě podpořilo 20 z 26 přítomných zastupitelů. Nikdo nebyl proti, šest zastupitelů se zdrželo hlasování. Hostek nahradil někdejšího lídra Volby pro Benešov Jaroslava Hlavničku, který byl v čele radnice od roku 2010 s výjimkou let 2016 až 2018. V letošních volbách nechtěl být lídrem, v zastupitelstvu a v radě ale bude nadále zasedat. Benešovským starostou byl v letech 2016 až 2018 i Hostkův otec, tehdejší lídr ČSSD Petr Hostek.
Hostek po svém zvolení řekl, že nebude slibovat nemožné na počkání a zázraky do tří dnů. "Co vám mohu slíbit, je to, co jsem dělal doteď, a to je poctivá práce pro naše milované město," dodal. Starosta i oba místostarostové jsou uvolnění, funkce tedy zastávají jako své hlavní zaměstnání a jsou za ně plně placení.
Benešov pro život má v devítičlenné radě čtyři zástupce, Volba pro Benešov tři a ODS dva. Za Benešov pro život se stali radními ještě Jindřich Bulan, Karel Chládek a Ondřej Pešek. Za Volbu pro Benešov bude v radě zasedat také Zdeněk Zahradníček a dosavadní starosta Hlavnička a za ODS hejtmančin náměstek pro zdravotnictví Pavel Pavlík.
Benešov pro život obsadil v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu sedm křesel. V minulých volbách byl třetí, polepšil si o dva mandáty. Druhá Volba pro Benešov naopak o jednoho zastupitele přišla, nyní jich má šest. Třetí v obecních volbách skončilo uskupení Srdcem pro Benešov (TOP 09, STAN), má pět zastupitelů, stejně jako čtvrté ANO. Tři zastupitele má pátá ODS a šestí skončili Piráti s jedním mandátem.