Starostou Čelákovic zůstává Pátek z ODS, město vede s přestávkou od roku 2010

Starostou Čelákovic u Prahy zůstává Josef Pátek (ODS), který stojí v čele města přibližně s roční přestávkou od roku 2010. Do funkce ho dnes opět zvolili zastupitelé na ustavujícím zasedání. Město bude mít nově dva místostarosty místo dosavadního jednoho. Vedle Petra Studničky (ODS), který ve funkci pokračuje, se jím stal dosavadní radní Marek Skalický (ODS). ODS získala v říjnových volbách 15 z 21 mandátů, o dva více než před čtyřmi lety, a bude dál řídit město bez koaličních partnerů. ČTK to dnes před jednáním řekl Pátek.
"Budeme dál ve vedení města sami, protože jsme k tomu dostali silný mandát od voličů," řekl ČTK Pátek. Studnička bude stejně jako Pátek uvolněným členem zastupitelstva, Skalický bude funkci druhého místostarosty vykonávat jako neuvolněný. Na starosti bude mít vodovody, kanalizace, životní prostředí a majetek města. Sedmičlenná rada města zůstane téměř ve stejném složení jako v předchozím období. Dosavadní radní Jarmilu Volfovou nahradí architektka Kamila Douděrová.
ODS získala v komunálních volbách 64,24 procenta hlasů. "Já jsem doufal, že nás voliči odmění vítězstvím, protože jsme udělali spoustu dobré práce, která je za námi vidět. Ale že dostaneme takovýhle mandát, to mi úplně vyrazilo dech," řekl Pátek. Výsledek podle něj představuje velký závazek vůči obyvatelům města.
Mezi priority nového vedení patří výstavba domova pro seniory, další etapa městského obchvatu, obchvat místních částí Cihelny a Záluží a rekonstrukce tribuny městského stadionu. Radnice se chce zaměřit také na rozvoj zdravotních a sociálních služeb, zejména s ohledem na stárnutí populace.
V minulém volebním období měla ODS v jednadvacetičlenném zastupitelstvu 13 mandátů a rovněž vedla město samostatně. V letošních volbách skončilo druhé uskupení PROČ – PRO Čelákovice, Starostové a nezávislí se třemi mandáty. Dvě křesla získala kandidátka ANO a Zdraví Sport Vzdělání, jedno uskupení SPOLEČNĚ pro Čelákovice.
Pátek byl poprvé zvolen starostou v roce 2010, kdy mu bylo 29 let. Po rozpadu tehdejší koalice v roce 2013 z funkce odešel, do vedení města se vrátil v listopadu 2014. Od října 2024 je také radním Středočeského kraje pro silniční dopravu.