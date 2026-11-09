Starostou Kolína byl znovu zvolen Michael Kašpar, město vede od roku 2019

Starostou Kolína zůstává Michael Kašpar z vítězné Změny pro Kolín, který město vede od června 2019. O jeho opětovném zvolení dnes rozhodli zastupitelé na ustavujícím zasedání. První místostarostkou byla zvolena Iveta Mikšíková, druhým místostarostou Roman Šulc. Ve vedení města pokračuje dosavadní koalice Změny pro Kolín, Volby pro Kolín a Kolíňáků, která má v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu 18 mandátů. Jednání zastupitelstva pokračuje volbou zbývajících radních.
Kašpara v tajné volbě podpořilo 17 z 25 přítomných zastupitelů. "Vážím si i toho, že byť nás tady je z naší koalice přítomných 16, dostal jsem 17 hlasů, pokud jsem dobře slyšel. To znamená i jeden hlas opoziční, takže toho si taky velmi vážím," řekl Kašpar po zvolení. Dodal, že chce v dalším volebním období spolupracovat nejen s koaličními partnery, ale i s opozicí.
Změna pro Kolín zvítězila v komunálních volbách popáté za sebou. Letos získala 47,42 procenta hlasů a 15 mandátů, o jeden méně než před čtyřmi lety. Druhé ANO obsadilo šest křesel, třetí Budoucnost pro Kolín tři. Volba pro Kolín má dva zastupitele a Kolíňáci jednoho. Do zastupitelstva se dostalo pět z devíti kandidujících uskupení.
V devítičlenné radě města bude mít Změna pro Kolín sedm zástupců, Volba pro Kolín a Kolíňáci po jednom. Kromě starosty Kašpara a místostarostů Mikšíkové a Šulce v ní zasednou Filip Šádek, Eliška Pácaltová, Kateřina Zoubková a Pavlína Havlíková (všichni Změna pro Kolín), Tomáš Růžička (Volba pro Kolín) a Jan Pospíšil (Kolíňáci).
Zastupitelé také zřídili finanční a kontrolní výbor. Předsedou kontrolního výboru zvolili Martina Krumicha z opozičního ANO. Volbu předsedy finančního výboru odložili na příští zasedání kvůli nepřítomnosti navrženého Václava Kmocha.
Kašpar byl letos v říjnu zvolen také senátorem za obvod Kolín. Už dříve uvedl, že práci starosty chce se senátorským mandátem skloubit. Je rovněž náměstkem středočeské hejtmanky pro finance, ICT a digitalizaci, této funkce se ale hodlá vzdát.
Ustavující zasedání kolínského zastupitelstva se původně mělo konat 2. listopadu, kvůli soudnímu přezkumu výsledků komunálních voleb ale bylo odloženo. Krajský soud v Praze 29. října zamítl návrh ODS, TOP 09 a Nestraníků na neplatnost volby všech 27 zastupitelů. Přestože potvrdil chybu při sčítání hlasů v jednom z okrsků, rozdělení mandátů se nezměnilo.