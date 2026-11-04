Starostou Králova Dvora na Berounsku se stal popáté Vychodil (ODS)

Starostou Králova Dvora na Berounsku se stal popáté Petr Vychodil (ODS). Místostarostou zastupitelé na dnešním ustavujícím jednání zvolili Jana Šilhavého (Nezávislí Králův Dvůr). Ve městě se domluvila na koalici všechna čtyři uskupení v zastupitelstvu, v opozici nikdo nebude.
Vychodilovo sdružení Společně pro Králův Dvůr s podporou nezávislých, ODS a TOP 09 získalo 11 z 19 zastupitelů, ke spolupráci přizvalo i ostatní strany. Koaliční smlouvu jejich zástupci podepsali před dnešní volbou vedení města, řekl Vychodil ČTK.
Pětičlennou radu města ještě doplňují senátor Jiří Oberfalzer, Milan Karšňák (oba ODS) a lídr kandidátky Pro náš Králův Dvůr s podporou STAN Josef Antoniv (za STAN). "Výbory jsme rozdělili mezi všechny subjekty. Během dvou tří týdnů zvolíme i komise, které spadají pod radu," dodal Vychodil.
Druzí v pořadí letos skončili Nezávislí Králův Dvůr s pěti mandáty. Třetí ANO má dva zastupitele a čtvrté uskupení Pro Náš Králův Dvůr s podporou STAN jednoho. ANO dostalo kontrolní výbor a pozice v komisích. Vedení města však s ním podle Vychodila spolupracovalo i v minulém období, kdy bylo v opozici. Mezi priority nové koalice patří zahájení výstavby sportovně kulturní haly, výstavba bytů a další rozvoj sportovišť.
Nadpoloviční většinu získala Vychodilova kandidátka i v přechozích letech. Minulé volby vynesly tehdy samostatně kandidující ODS devět ze 17 mandátů a předminulé 11 ze 17. Dosud ve městě vládla koalice ODS, Nezávislých Králův Dvůr a STAN.
Více než desetitisícový Králův Dvůr je jedním z nejlidnatějších sídel berounského okresu. V roce 1980 se obec stala součástí sousedního Berouna. Osamostatnila se v listopadu 1990. V roce 2004 získal Králův Dvůr status města.