Starostou Kralup nad Vltavou se stal dosavadní místostarosta Pohl

Starostou Kralup nad Vltavou na Mělnicku se stal dosavadní místostarosta Vojtěch Pohl (Kralupy Nová Vlna). Místostarosty zastupitelé na pondělním jednání zvolili Magdalenu Randákovou Modes (Peloton Kralupy) a Petra Listíka (ODS), informoval na webu mluvčí kralupské radnice Aleš Levý. Kralupy vede koalice vítězné Nové Vlny, Pelotonu a ODS, má 13 křesel v zastupitelstvu, které má 21 členů.
Členy městské rady se kromě starosty a místostarostů stali Luboš Truhlář (Nová Vlna), Vladimír Vymětalík (Kralupy Nová Vlna), Jiří Cimler (Peloton Kralupy) a Radim Sitař (ODS). "Předsedou finančního výboru byl zvolen Telman Nersisjan (Změna pro Kralupy), kontrolní výbor povede Tomáš Pekárek (ANO)," uvedl Levý.
Mezi koaličními cíli jsou dokončení nové základní školy pro žáky druhého stupně, kterou město chystá už několik let v areálu bývalého učiliště. Hotová by měla být v roce 2029. Dále mezi priority patří stabilizace situace v městské policii, kterou v poslední době kvůli neshodám opustilo několik strážníků, nebo transparentní fungování radnice a podpora spolků a sportu.
Kralupy dosud vedl Libor Lesák (ODS), Pohl byl místostarostou. Lesák kandidoval z osmého místa kandidátky, preferenční hlasy voličů jej dostaly do zastupitelstva. ODS získala ve volbách čtyři mandáty. Nejvíce křesel, pět, patří uskupení Kralupy Nová Vlna, čtyři křesla má ANO a Peloton Kralupy a po dvou mandátech mají Kralupské mosty a Změna pro Kralupy. Město dosud vedla koalice STAN, ODS a Kralupy Nová Vlna.