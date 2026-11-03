Starostou Kutné Hory se stal opět lídr Naší Kutné Hory Seifert (ODS)

Starostou Kutné Hory zůstane občanský demokrat Lukáš Seifert, jehož uskupení Naše Kutná Hora vyhrálo volby. Rozhodli o tom zastupitelé na dnešním ustavujícím jednání. Naše Kutná Hora, kterou tvoří ODS s podporou nezávislých a TOP 09, uzavřela koalici se sdružením LIPISTAN (lidovci, Piráti, Starostové, nezávislí). Jednání zastupitelstva pokračuje volbou dvou místostarostů a zbývajících členů rady města.
Seiferta, který neměl protikandidáta, podpořilo v tajné volbě 23 z 26 přítomných zastupitelů. Tři odevzdané hlasovací lístky byly neplatné. "Budu se snažit vykonávat politiku slušně, odpovědně a co možná nejvíce otevřeně," uvedl Seifert. Jeho cílem je, aby všichni zastupitelé, kteří dostali mandát od voličů, měli dostatečně silný hlas. Věří, že se podaří vytvořit pracovní atmosféru a že každý zastupitel bude mít podmínky pro naplňování programu, se kterým šel do voleb.
Naše Kutná Hora obsadila v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu 13 křesel. K dosažení většiny by jí stačil jeden hlas. Spolu s uskupením LIPISTAN má dohromady 17 zastupitelů. Povolební vyjednávání byla podle Seiferta poměrně složitá, protože vítěz voleb usiloval o stabilní koalici a ve hře bylo více variant. Požadavkem Naší Kutné Hory, obsaženým i v koaliční smlouvě, je maximální zapojení všech ostatních subjektů do fungování města.
Druhé ve volbách skončilo hnutí ANO, třetí byl LIPISTAN, obě uskupení mají po čtyřech mandátech. Čtvrtá Alternativa pro Vás získala tři zastupitele, dva má na pátém místě Město pro lidi a šestá SPD obdržela jeden mandát.
Komunální volby v Kutné Hoře před čtyřmi lety vyhrálo ANO, druzí byli občanští demokraté a TOP 09. Na koalici se dohodlo ANO s ODS a TOP 09, Alternativou pro Vás a Vizí, v městské radě zasedl i zástupce KDU-ČSL, byť lidovci nebyli součástí koalice.