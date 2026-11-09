Starostou Mělníka se stal Ctirad Mikeš, dříve už město vedl 12 let

Starostou Mělníka se stal Ctirad Mikeš (Pro město), který v čele města vystřídal Tomáše Martince (ODS), rozhodli dnes na ustavujícím zasedání zastupitelé. Mikeš před Martincem Mělník vedl 12 let. Místostarosty zastupitelé zvolili lídra MLK Jindřicha Špergla a lídra uskupení Mělničané-Máme rádi Mělník Petra Volfa. Město s více než 20.000 obyvateli vede koalice Pro město, MLK a Mělničané.
Mezi jejími prioritami je například rozšíření čistírny odpadních vod, což je podmínka pro další rozvoj města a zároveň investice za zhruba čtvrt miliardy korun, dále zahájení obnovy náměstí Karla IV. zbouráním nedostavěného objektu z období socialismu a také obnova krytého bazénu a koupaliště. Nyní se vedení města podle Mikeše zaměří na přípravu rozpočtu a investic pro příští rok. "Jsme si vědomi, že ten rozpočet nebude jednoduchý, jsme připraveni převážnou část rozpočtu převzít, jak je připraven, a eventuálně udělat rozpočtové změny začátkem příštího roku. Takže nepředpokládáme, že by město Mělník mělo rozpočtové provizorium," řekl ČTK Mikeš.
Rada města bude sedmičlenná. Kromě uvolněného starosty a místostarostů jsou v ní také neuvolnění radní Tomáš Vojta (MLK), Barbora Kettnerová (MLK), Michal Franěk (Pro město) a Jiří Rejman (Mělničané). Mikeš bude mít na starosti majetek a finance města, Špergl běžný provoz, bezpečnost včetně městské policie a dopravu, Volf školství a kulturu, Rejman sport, Franěk podnikání a zaměstnanost, Kettnerová sociální a zdravotní oblast, Vojta rozvoj, památkovou péči a digitalizaci.
Koalice má v mělnickém zastupitelstvu 11 z 21 mandátů. Moderní Lokální Kreativní a Pro město mají po čtyřech mandátech, tři mandáty mají Mělničané. Opoziční ANO i ODS získaly po čtyřech mandátech. Do zastupitelstva se dostal také Mělník 2022 s jedním mandátem a Naše Česko rovněž s jedním mandátem.