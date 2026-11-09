Starostou Rakovníka se stal Tomáš Konopásek (za STAN), nahradil Štíbra (ODS)

Starostou Rakovníka se stal Tomáš Konopásek (za STAN). Nahradil Luďka Štíbra (ODS), který před volbami oznámil, že v čele města už pokračovat nechce. Město vedl osm let. Místostarostkou zastupitelé na dnešním ustavujícím zasedání zvolili lídryni Nezávislých Veroniku Kronich. Město s přibližně 16.000 obyvateli vede koalice tří uskupení: Nezávislí s podporou STAN a SEN 21, Město pro vás a ODS. Dohromady mají 12 mandátů v zastupitelstvu s 21 křesly.
Prioritami nového vedení města jsou například nové bydlení v lokalitě na Zátiší, digitalizace městského úřadu a jeho služeb nebo nová sportovní hala, řekla už dříve ČTK Kronich.
Členy městské rady se stali Jaroslav Vaic (Nezávislí), Petr Steidl (Nezávislí), Ivo Trešl (Město pro vás), který v říjnu ve volbách obhájil v obvodu Louny post senátora za STAN, Oldřich Kronich (Město pro vás) a Jaroslav Hamouz (ODS).
Vítězní Nezávislí získali ve volbách sedm mandátů. Město pro vás má tři křesla, ODS dva mandáty. Štíbr kandidoval ze šestého místa, ale mandát nezískal. V opozici skončilo ANO s pěti mandáty, a dále uskupení, která mají po jednom mandátu - Společně pro Rakovník, Rakovničáci, Směr Rakovník a sdružení KSČM, Stačilo! a nezávislí.