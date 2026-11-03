Starostou Říčan u Prahy se stal opět lídr Klidného města Michalička

Starostou Říčan u Prahy bude nadále David Michalička (Klidné město). Ve funkci místostarostů pokračují Hana Špačková a Pavel Matoška z téhož uskupení. Rozhodli o tom zastupitelé na dnešním ustavujícím zasedání.
Klidné město vyhrálo popáté volby, získalo 13 z 21 zastupitelů. O tři mandáty si tak polepšilo. Přestože má v zastupitelstvu většinu, dohodlo se na pokračování dosavadní koaliční spolupráce s Unií pro sport a zdraví. Na druhém místě skončilo sdružení Zdravé Říčany, které tvoří ODS a nezávislí, získalo čtyři mandáty. Třetí byla Unie pro sport a zdraví se dvěma křesly a po jednom mandátu mají Říčany srdcem a Piráti se Zelenými a nestraníky.
Klidné město kdysi přivedl na radnici známý televizní moderátor a pozdější starosta Říčan Vladimír Kořen, který už v minulých ani letošních obecních volbách nekandidoval. Letos podpořil svou manželku Martinu Kořenovou, která se dostala do zastupitelstva jako jediná ze čtvrtého místa kandidátky Pirátů se Zelenými a nestraníky.
Michalička se stal starostou v prosinci 2020 poté, co Kořen rezignoval. Svůj odchod zdůvodnil hlavně kauzou bytů na Komenského náměstí, které se měly převést za symbolickou stokorunu nájemníkům. Kořen s takovým postupem nesouhlasil. Rezignoval na funkci starosty a člena rady a v nových volbách už nekandidoval.