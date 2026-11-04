Starostou Slaného se opět stal Hrabánek (ODS), místostarosty Rubík a Vondráček

Starostou Slaného se opět stal Martin Hrabánek (ODS), místostarosty Pavel Rubík (ODS) a Radek Vondráček (ANO). Rozhodli o tom zastupitelé na dnešním ustavujícím jednání.
Město vede koalice pěti politických uskupení: ODS, ANO, Sportovci - Unie pro sport a zdraví, Volba pro Slaný a Naše Česko. Celkem mají 18 křesel v zastupitelstvu, které má 27 členů. Hrabánek město vede nepřetržitě od roku 2016. Město vedl i před volbami v roce 2014 poté, co v roce 2013 zemřel bývalý starosta Slaného Ivo Rubík (ODS).
Prioritami koalice ve Slaném jsou například zachování a další rozvoj městské nemocnice, příprava moderního domova pro seniory spolu se Středočeským krajem nebo podpora dostupného bydlení a pokračování rozvoje města v lokalitě Nové Dolíky.
V opozici ve Slaném zůstalo ve volbách vítězné Lepší Slaný (STAN a KDU-ČSL), které získalo devět mandátů. ODS získala ve volbách sedm mandátů, ANO pět mandátů, Sportovci – Unie pro sport a zdraví čtyři mandáty, Volba pro Slaný a Naše Česko mají po jednom mandátu. Slaný má zhruba 17.000 obyvatel.
Hrabánek je též středočeským krajským radním pro sociální oblast. Z 11 členů krajské rady jich získalo mandát v obecních volbách deset. Například středočeská radní pro životní prostředí Jindřiška Romba (STAN) se minulý týden stala starostkou Dobříše.