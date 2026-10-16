Starostou Zdic bude zřejmě dál Landa, jeho Jistota a budoucnost má většinu

Starostou Zdic na Berounsku bude zřejmě dál Přemysl Landa. Jeho uskupení Jistota a budoucnost přesvědčivě vyhrálo obecní volby se ziskem 59 procent hlasů. V novém zastupitelstvu má opět většinu, vládnout chce jako dosud v koalici se Zdickými nezávislými pro rozvoj podnikání, kultury a sportu. Ustavující jednání zastupitelstva, které zvolí nové vedení města, je naplánováno na 4. listopadu, řekl dnes Landa ČTK.
Jistota a budoucnost získala deset z 15 mandátů, proti minulým volbám o dva posílila. Nezávislí kandidáti s podporou TOP 09 a ODS mají tři zastupitele a Zdičtí nezávislí pro rozvoj podnikání, kultury a sportu dva. Neúspěšně skončily volby pro uskupení Lidé pro Zdice s podporou SPD, které se do zastupitelstva nedostalo.
"Dlouhodobě spolupracujeme se Zdickými nezávislými pro rozvoj podnikání, kultury a sportu. Počítáme s tím, že s nimi půjdeme znovu do koalice, v radě bychom měli mít čtyři místa a oni jedno," uvedl Landa. Místostarostou by se měl stát opět bývalý poslanec a někdejší dlouholetý předseda středočeské ČSSD Richard Dolejš. "Takže to bude vlastně pokračování stávajícího vedení," dodal Landa.
Lídr Jistoty a budoucnosti Landa se stal starostou více než čtyřtisícového města loni na jaře. Nahradil Antonína Sklenáře ze stejného uskupení, který zemřel. Předtím byl místostarostou.