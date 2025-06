Oslovení pražští politici jsou přesvědčeni, že město by si s pořádáním etapy nejslavnějšího cyklistického závodu poradilo. Někteří se ale nechtějí podílet na jejím financování a nejsou si jisti, jaký to bude mít přínos.

Náklady na Grand Départ, tedy úvodní etapu, se odhadují na 700 až 800 milionů korun. „Otázka financování je otevřená, akce bude určitě vyžadovat státní finanční podporu, ale konkrétní částky ještě nejsou známy,“ uvedla mluvčí Národní sportovní agentury Alena Panovská. Na Prahu by podle ní přišla řada nejdřív v roce 2029, příští rok závod odstartuje z Barcelony a pak se vrátí zpět do Francie.

Předsedkyně Výboru pro sport a volný čas magistrátu Mariana Čapková (Praha sobě) není proti tomu akci uspořádat, má ale jednu podmínku. „Rozhodně bych nesouhlasila, aby se na tom Praha jakkoli podílela financemi na sport, protože ty patří sportovním klubům,“ řekla Čapková redakci iDNES.cz.

Zviditelnění cyklistiky

Radní za školství Antonín Klecanda (STAN) v tom vidí příležitost k propagaci a zviditelnění sportu. „Může to k cyklistice inspirovat mnoho mladých lidí,“ myslí si.

Zároveň by podle Klecandy závod neocenili pouze profesionální cyklisté, ale i běžní Pražané, kteří by se přišli podívat na špičky současné silniční cyklistiky. „Určitě je to realizovatelné, stejně jako se koná pražský maraton,“ uvedl radní.

Podle primátora Bohuslava Svobody (ODS) by vrchol cyklistické sezony přinesl Praze „prestiž, nezapomenutelný sportovní zážitek i reklamu“.

Proti záměru se nestaví ani náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti), který o organizaci první etapy Tour de France usiloval, když byl primátorem. „Problémem, na který to narazilo, je to, že místní samosprávy nemohou vybudovat na takovou akci žádný ‚business case‘, tedy nedokážou doložit, že by pro ně účast na akci měla reálný přínos. U nás to nefunguje tak, že by města měla nějaký podíl na dani, která se vybere v daném místě,“ upozornil Hřib. Podle něj je nutná změna systému, aby město na pořádání velkých akcí vydělalo.

Pokud by se systém přenastavil, o organizaci velkých akcí by podle Hřiba neusilovala vláda, ale naopak samotná města a obce.

Zastupitel Patrik Nacher (ANO) považuje Tour de France za symbolický akt jako třeba mistrovství světa v hokeji. Důležitější mu ale přijdou investice do sportu, pohybu a zdravého životního stylu. V této oblasti podle něj Česká republika selhává.

„Raději hokej“

„Troufám si říct, že tento symbolický akt není zrovna dvakrát vhodný z hlediska nákladů i kontextu,“ domnívá se Nacher.

Obává se, zda se organizace závodu pro profesionální cyklisty proti sportu ve výsledku neotočí, protože jde o „VIP akci“. Má také pochybnosti, zda se Tour de France do České republiky hodí.

„Je to jednorázová akce, která s námi dle mého názoru není moc autenticky spojená. Kdybych si mohl vybrat, tak bych chtěl, aby se do budoucna v Praze, Brně, Vítkovicích a Pardubicích ob rok konalo mistrovství světa v hokeji. Je vidět, že u nás je o to velký zájem,“ podotkl opoziční zastupitel.

Praha zkušenosti se startováním velkých cyklistických závodů už má. Například minulý týden na Strahově začal největší amatérský silniční závod L’Etape Czech Republic by Tour de France. Na tra se vydalo přes tři tisíce účastníků.

Peloton Tour de France letos čítá 184 jezdců z 23 týmů, kteří odstartují z francouzského Lille. Začátky Tour v jiné zemi než ve Francii nejsou neobvyklé. Za posledních dvacet ročníků byl start na území Francie osmkrát. Loni závodníci vyjeli z Florencie, předloni z Bilbaa a předtím z Kodaně. Belgie a Velká Británie hostily Grand Départ dvakrát. Peloton odstartoval také z Düsseldorfu, Utrechtu, Rotterdamu, Monaka a z Bastii na Korsice.