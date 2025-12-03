O dostihovém závodišti v Chuchli stále není podepsána nová nájemní smlouva

Autor: iDNES.cz, ČTK
  10:42aktualizováno  10:42
Stát a dostihové závodiště Chuchle Arena Praha spolu dosud nepodepsaly novou nájemní smlouvu, která má platit od začátku příštího roku. Ministerstvo zemědělství (MZe) očekává, že se tak stane tento týden, řekl v úterý mluvčí úřadu Vojtěch Bílý. Ministr zemědělství v demisi Marek Výborný (KDU-ČSL) přitom dříve uvedl, že novou nájemní smlouvu stát se závodištěm uzavře nejpozději do konce letošního listopadu.
Momentka z dostihů ve Velké Chuchli - Cena prezidenta republiky

Momentka z dostihů ve Velké Chuchli - Cena prezidenta republiky | foto:  František Vlček, MAFRA

Momentka z Ceny prezidenta republiky ve Velké Chuchli
Takto vypadalo závodiště minulou středu. Koně se na něj vrátí až 25. srpna....
Na dráhu koně opět vyběhnou až na konci srpna, v neděli 25. srpna odpoledne....
Závodiště ve Velké Chuchli při záplavách v roce 2013
6 fotografií

Zemský hřebčinec Písek, který je příspěvkovou organizací MZe, letos smlouvu se závodištěm Chuchle vypověděl. Důvodem byla zejména výše nájemného, kterou považoval za nedostatečnou. Závodiště proto začalo rozesílat výpovědi z nájmu uživatelům areálu, následně se ale se státem na nových podmínkách dohodlo.

Nová smlouva bude pouze na rok, závodiště chce do té doby vyřešit roztříštěnost vlastnictví areálu, kdy jedním z majitelů je i podnikatel Radovan Vítek.

Zavřít závodiště v Chuchli? Dostihový sport by se dominově zhroutil, říká šéfka areálu

„Právní zástupci obou stran se koncem minulého týdne shodli na konečném znění smlouvy. Nyní čekáme na finální souhlas s návrhem ze strany nájemce a dodání chybějící přílohy smlouvy. Poté jsme připraveni dokument podepsat,“ uvedl Bílý.

Podle ředitelky chuchelského závodiště Zuzany Rambové podpis smlouvy zdržují úpravy textu smlouvy, nejsou ale zásadní. ČTK také řekla, že platí už dříve dohodnutá výše nájmu zhruba 3,4 milionu za rok. Závodiště dosud platilo 1,6 milionu korun ročně, přičemž stát požadoval výši nájemného zvýšit na 3,6 milionu korun.

„Já do té smlouvy potřebuju akorát samozřejmě dát něco, aby to byla smlouva provizorní, abychom mohli jednat o té dlouhodobě smlouvě, protože jedna jednoroční smlouva vám nic neřeší z hlediska organizování celého areálu, provozu, tvorby kalendáře a tak podobně,“ uvedla Rambová.

Stát vypověděl smlouvu závodišti ve Velké Chuchli, chce mu razantně zvýšit nájem

Stát prostřednictvím hřebčince vlastní necelé tři čtvrtiny areálu v Chuchli, kolem zhruba třetiny vlastní závodiště a zbylou část, kolem pěti procent, vlastní soukromí majitelé, řekla už dříve Rambová.

Historie chuchelského závodiště sahá do roku 1906. Hostí nejvýznamnější rovinové dostihy v zemi včetně Českého derby. Jockey Club ČR už dříve ČTK sdělil, že se ke sporu Chuchle Areny Praha a ministerstva zemědělství nechce vyjadřovat.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Ústečané se necítí v centru bezpečně, podle radnice bezpečnost nevybočuje

ilustrační snímek

Obyvatelé Ústí nad Labem poukazují na to, že se v centru krajského města necítí bezpečně. Opakovaně to píší na sociální sítě, komentáře k tématu se objevují...

3. prosince 2025,  aktualizováno 

Vyšší daň majitelé zanedbaných objektů v centru Žatce nezaplatí, rozhodl soud

ilustrační snímek

Vyšší daň ze zanedbaných nemovitostí v historickém centru Žatce nebude platit. Rozhodl o tom dnes ústecký krajský soud, který zčásti vyhověl žalobě jednoho z...

3. prosince 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

Kniha trojice Čechů odhalila krutý osud vynálezce Bitcoinu Satoshi Nakamota

3. prosince 2025  12:20

Blansko má novou koalici. ODS obnoví letitou spolupráci s lidovci, vystřídají ANO

Jiří Crha (ODS)

Blansko zůstalo bez vládnoucí koalice jen zhruba týden. Poté, co ODS v čele se starostou Jiřím Crhou minulou středu oficiálně vypověděla kvůli sporům s ANO koaliční smlouvu, se občanští demokraté...

3. prosince 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Borovanští odmítají dobývání živce, i když firma snížila roční objem těžby na půlku

Firma sídlí na okraji Borovan.

Proti plánům rakouské společnosti na otevření lomu na Českobudějovicku jsou místní, spolky i Zoo Dvorec, která stojí asi kilometr od těžebního místa. „Místo jsme si vybrali jako poklidné, čisté a...

3. prosince 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Pavilon psychiatrie začne v Jičíně vznikat na jaře

Vizualizace nového pavilonu psychiatrie v jičínské nemocnici.

Veřejnou zakázku na stavbu pavilonu psychiatrie v jičínské nemocnici vypsal Královéhradecký kraj. Předpokládané náklady jsou 439 milionů korun bez daně. Stavební práce by měly začít příští rok na...

3. prosince 2025  12:06

ODS v Hradci Králové zveřejnila kandidátku pro komunální volby, lídrem Soukup

ilustrační snímek

Občanské demokraty v Hradci Králové povede v komunálních volbách příští rok současný zastupitel a radní Martin Soukup. Strana dnes zveřejnila první desítku...

3. prosince 2025  10:28,  aktualizováno  10:28

Kniha o nohách a antikorozní přísada získaly uznání v soutěži o Cenu inovace

ilustrační snímek

Antikorozní přísada a vzdělávací kniha pro děti Nezapomeň na nohy získaly čestné uznání v soutěži o Cenu inovace roku 2025. Projekty vzniklé na zlínské...

3. prosince 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Speciál velitele policie má beranidlo i balistické vesty pro ochranu hasičů

Nové vozidlo pro velitele policie disponuje speciálním vybavením.

Speciálně vybavený policejní vůz mají nově k dispozici velitelé, kteří v Královéhradeckém kraji vyjíždějí k náročným zásahům jako koordinátoři bezpečnostních složek. Institut Velitele policie...

3. prosince 2025  11:52

Pingpongové legendy Orlowski a Panský vystoupí na exhibici

Stolní tenisté Milan Orlowski a Jindřich Panský v pořadu 7 pádů Honzy Dědka...

Nová sportovní hala v Lomnici nad Lužnicí bude v sobotu hostit okresní přebory mládeže a dospělých ve stolním tenise. Turnaj začíná v devět hodin, o tituly okresních přeborníků se bude soupeřit v...

3. prosince 2025  11:50

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 30 929 volných pozic

Horácké divadlo Jihlava nastudovalo komedii Společenstvo vlastníků

ilustrační snímek

Jako čtvrtou premiéru aktuální sezony připravuje Horácké divadlo Jihlava komedii Jiřího Havelky Společenstvo vlastníků. Bude 13. prosince. Hru zrežíroval...

3. prosince 2025  10:15,  aktualizováno  10:15

Litomyšl plánuje modernizaci knihovny za 80 milionů korun, hledá dotace

ilustrační snímek

Litomyšl na Svitavsku připravuje modernizaci knihovny za více než 80 milionů korun. Město má hotový projekt a na investici hledá dotační titul. Ještě než začne...

3. prosince 2025  10:10,  aktualizováno  10:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.