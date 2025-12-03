O dostihovém závodišti v Chuchli stále není podepsána nová nájemní smlouva

Zemský hřebčinec Písek, který je příspěvkovou organizací MZe, letos smlouvu se závodištěm Chuchle vypověděl. Důvodem byla zejména výše nájemného, kterou považoval za nedostatečnou. Závodiště proto začalo rozesílat výpovědi z nájmu uživatelům areálu, následně se ale se státem na nových podmínkách dohodlo.
Nová smlouva bude pouze na rok, závodiště chce do té doby vyřešit roztříštěnost vlastnictví areálu, kdy jedním z majitelů je i podnikatel Radovan Vítek.
„Právní zástupci obou stran se koncem minulého týdne shodli na konečném znění smlouvy. Nyní čekáme na finální souhlas s návrhem ze strany nájemce a dodání chybějící přílohy smlouvy. Poté jsme připraveni dokument podepsat,“ uvedl Bílý.
Podle ředitelky chuchelského závodiště Zuzany Rambové podpis smlouvy zdržují úpravy textu smlouvy, nejsou ale zásadní. ČTK také řekla, že platí už dříve dohodnutá výše nájmu zhruba 3,4 milionu za rok. Závodiště dosud platilo 1,6 milionu korun ročně, přičemž stát požadoval výši nájemného zvýšit na 3,6 milionu korun.
„Já do té smlouvy potřebuju akorát samozřejmě dát něco, aby to byla smlouva provizorní, abychom mohli jednat o té dlouhodobě smlouvě, protože jedna jednoroční smlouva vám nic neřeší z hlediska organizování celého areálu, provozu, tvorby kalendáře a tak podobně,“ uvedla Rambová.
Stát prostřednictvím hřebčince vlastní necelé tři čtvrtiny areálu v Chuchli, kolem zhruba třetiny vlastní závodiště a zbylou část, kolem pěti procent, vlastní soukromí majitelé, řekla už dříve Rambová.
Historie chuchelského závodiště sahá do roku 1906. Hostí nejvýznamnější rovinové dostihy v zemi včetně Českého derby. Jockey Club ČR už dříve ČTK sdělil, že se ke sporu Chuchle Areny Praha a ministerstva zemědělství nechce vyjadřovat.