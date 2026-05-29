„Teprve z výšky vynikna unikátní stavba D0 mezi Běchovicemi a D1. Stovky lidí, techniky a profesí tu každý den fungují jako dokonale sehrané mraveniště,“ doprovází ŘSD textem video na svých sociálních sítích.
Dodává, že dělníci pokračují v zakládání mostů, pracují na tunelech a provádějí rozsáhlé zemní práce. Ty postupně mění podobu celé trasy.
Po dokončení tudy projede až 80 tisíc aut denně. Stavba je podle ředitele ŘSD Radka Mátla už prakticky celá průjezdná, byť zatím jen terénním autem.
Budovaný úsek je dlouhý 12,6 km. Cena stavby, která trvá už více než rok, vzešlá z výběrového řízení je 9,76 miliardy korun bez DPH. Úsek bude šestipruhový a patří k nejvýznamnějším dopravním stavbám v Česku.