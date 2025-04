Nákladní auta při práci špiní silnice. Město nešvar řeší domluvou i pokutami

Nedávno třeba v ulicích U Sluncové a Za Invalidovnou v Karlíně, kde silnici znečistila nákladní auta vyjíždějící ze stavby pod Vítkovem. Podle zákona ale musí být auta před vjezdem na komunikaci předem očištěna tak, aby ji neznečišťovala.

„Pokud již dojde ke znečištění, musí jeho původce bez průtahů nepořádek odstranit a uvést tuto pozemní komunikaci do původního stavu,“ popisuje mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková.

Pokud tak neučiní, může to za něj udělat vlastník nebo správce dané ulice, který má pak možnost uhrazení nákladů v krajním případě až soudně vymáhat. Navíc za to smí úřad městské části udělit pokutu až do výše 300 tisíc korun.

Čisticí zóna

V popisovaném případě podle Liškové nechala stavební firma Porr ulici po jejich výzvě vyčistit. Mluvčí Porru Jana Mašínová vysvětluje, že situace vznikla při odvozu zeminy.

„Okamžitě jsme reagovali. Čištění řešíme s ostrahou stavby, pravidelnými kontrolami a fotodokumentací přilehlých ulic, na stavbě máme čisticí zónu a pravidelně povoláváme zametací vůz. V případě, že dopravci dodavatelů přepravující armaturu, okna, cihly a další materiály způsobí individuální znečištění, naši pracovníci provádějí ruční čištění v oblasti výjezdu ze stavby,“ sděluje s tím, že Porr také pravidelně jedná s okolními správci budov, aby s nimi úklid koordinoval.

Zemní práce už jsou podle ní z 95 procent hotové a firma prý zpevňuje areálovou komunikaci asfaltem, aby nedocházelo k dalšímu zablácení ulice.

„Chtěli bychom také upozornit na fakt, že již měsíc v těsné blízkosti stavby, konkrétně v ulici U Sluncové, staví další stavební firma, která může ke znečištění také přispívat,“ dodává Mašínová. Podotýká, že Porr zde staví už rok a půl a až do tohoto incidentu žádné podobné problémy nenastaly.

Podobných situací se řeší v hlavním městě nespočet, řada z nich doputuje až na stůl úředníkům v městských částech. Podle mluvčího Prahy 8 Martina Šalka přichází tento typ stížností od občanů prakticky neustále. Většinou se podle něj daří celou věc vyřešit dohodou. Nižší desítky případů ročně řeší třeba Praha 4 nebo 6.

Stavební boom

Častý problém je to logicky v dynamicky se rozvíjejících oblastech. „Praha 9 v posledních letech zažívá velký stavební boom. Nejčastěji řešíme stížnosti na nedostatečný úklid v okolí staveb, zejména na komunikaci Kolbenova a Poděbradská. Nicméně u těchto komunikací jsou stavebníky většinou velcí developeři, kteří obvykle zajistí nápravu okamžitě,“ popisuje své zkušenosti mluvčí Prahy 9 Marie Kurková. Úřad podle ní ročně řeší zhruba dvě desítky případů.

Hlínu na ulicích či zaprášená auta stále častěji řeší v Praze 7. Podle mluvčího Prahy 7 Martina Vokuše se tyto situace snaží vyřešit už tamní stavební úřad v rámci povolovacího procesu. U každé stavby, která zahrnuje zemní práce, dává vždy do podmínek zajištění oklepové rampy při výjezdu ze staveniště.

„Této agendě se pracovníci ve zvýšené míře věnují zejména v posledních dvou letech, kdy na našem území probíhá souběh několika velkých projektů, jako je modernizace železnice, rekonstrukce ulic a další stavby,“ zdůvodňuje Vokuš.

Loni v několika případech nestačila ani domluva, a tak úřad udělil tři pokuty. „V poslední době nás i z důvodu nízkých srážek trápí v okolí staveb vysoká prašnost a pravidelně se stavebníky jednáme o tom, jak situaci zlepšit,“ dodává Vokuš.

Nahlásit jako závadu

Jelikož je znečištění ulice považováno za závadu, je nejlepší o situaci informovat TSK, která spravuje většinu komunikací v metropoli. Ideálně prostřednictvím portálu zavady.tsk-praha.cz.

Lidé, kterým by se v důsledku toho nadmíru zašpinilo jejich auto, se mohou s žádostí o zaplacení myčky obrátit buď na stavební firmu, nebo na investora stavby, kterým bývá například hlavní město nebo soukromý developer.