Stavbaři v Příbrami obnoví vnitroblok v Riegrově ulici. Práce začnou v polovině dubna, nejdříve je nutné udělat přeložky telekomunikačních sítí. Součástí akce bude i vybudování dětského a sportovního hřiště nebo vytvoření téměř 40 nových parkovacích míst. Zakázku získala firma Silnice Nepomuk, práce vyjdou na 10,8 milionu korun, informovala dnes ČTK mluvčí příbramské radnice Eva Švehlová.
Prvotním impulzem k obnově vnitrobloku byl požadavek na vytvoření nástupní plochy pro Hasičský záchranný sbor (HSZ). Město při této příležitosti připravilo projekt na kompletní revitalizaci, jejíž součástí je i vybudování hřišť, nových parkovacích míst, úprava veřejného osvětlení a zeleně nebo instalace polozapuštěných kontejnerů.
"Revitalizace vnitrobloku v Riegrově ulici je celkem velkou stavbou. Původně jsme řešili požadavky na vytvoření nástupní plochy pro HZS a vznikl z toho projekt na kompletní úpravu prostranství, která v sobě má jak herní prvky, tak místa pro parkování, kterých je zde nedostatek," uvedl starosta Jan Konvalinka (za ANO).