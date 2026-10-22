Stavbaři v Příbrami obnovili vnitroblok v Riegrově ulici. Práce trvaly pět měsíců a vyžádaly si 12 milionů korun. Dělníci vybudovali mimo jiné dětské a sportovní hřiště a dvě nová parkoviště pro 38 aut, informovala dnes ČTK mluvčí radnice Eva Švehlová.
Prvotním impulzem k obnově vnitrobloku byl požadavek na vytvoření nástupní plochy pro Hasičský záchranný sbor. Město při této příležitosti připravilo projekt na kompletní revitalizaci, jejíž součástí bylo i vybudování hřišť, nových parkovacích míst a další úpravy.
Stavba je dokončena a má za sebou kolaudaci. Parkovací plochy už využívají řidiči. Dětské hřiště je oseto trávou, a proto musí být ještě pár dní uzavřeno. Sportovní hřiště si převzala do správy organizace Sportovní zařízení města Příbram, která připravuje provozní řád. Má umělý povrch a je určené pro fotbal, házenou či basketbal.
Součástí projektu byly také úpravy veřejného osvětlení, dělníci instalovali nové kabelové vedení a stožáry. Vybudovali i nové chodníky, schodiště a opěrné zídky, obnovili zeleň a osadili šest polozapuštěných kontejnerů.