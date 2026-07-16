Stavbu křižovatky v kolínské Malešovské ulici zdrží úprava napojení silnice, kterou dal postavit developer. Podle krajských silničářů je napojení technicky špatné. Práce na budoucím kruhovém objezdu měly začít na konci června, nový termín zatím není určený. Zpozdí se i oprava vozovky, informoval dnes ČTK Josef Holek z Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS). Vyjádření developera ČTK zjišťuje.
První etapu prací chtěli silničáři spustit 22. června, staveniště ale nemohli převzít, protože podle nich nesplňovalo potřebné technické parametry. "KSÚS nyní předpokládá, že developerská firma na místě stavby, jakmile to bude možné, provede dodatečné stavební úpravy v souladu s adekvátními a legislativou danými parametry, které umožní staveniště pro první etapu převzít," uvedl Holek.
Krajští silničáři pokračují v jednání a usilují o to, aby bylo možné práce zahájit ještě letos. Termín dokončení zatím podle Holka není možné určit. Dopravní omezení nyní na místě není.