Ještě chvíli a začne problém, varují obce. Stavební řízení má stále nedostatky

Co nefunguje? Co na systému stavebního řízení nefunguje? Podle úředníků v Benešově například během dne vypadává nebo se do něj vůbec nedá přihlásit. Práce v něm trvá mnohem déle než v původním programu VITA. Největší problém je nemožnost otevřít dokumenty ve formátu PDF (přílohy žádostí). Do systému se často nepřeklopí žádost podaná prostřednictvím Portálu stavebníka, týdny trvá doručování pošty.