Stávku ČT a ČRo podpořila ve středních Čechách shromáždění i studentský průvod

Autor: ČTK
  18:08aktualizováno  18:08
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Ve středních Čechách dnes podpořila stávku zaměstnanců České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) shromáždění i studentský průvod. Akce proti převedení financování veřejnoprávních médií pod stát se konaly v Poděbradech na Nymbursku či Kutné Hoře. Zúčastnily se jich stovky lidí. Protestovalo se i v dalších městech v regionu.

V Poděbradech stávku zaměstnanců ČT a ČRo podpořilo podle odhadů organizátorů 600 až 700 studentů tří místních středních škol. Dopoledne se sešli u sochy T. G. Masaryka, kde přečetli společný manifest celostátního Výboru solidarity studentů. Poté se vydali na průvod kolem lázeňského parku. Nesli české vlajky a transparenty na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií, někteří měli na hlavách čepice složené z novin. Skandovali hesla "Není nám to jedno" a "Média nedáme".

Protest iniciovali studenti čtvrtého ročníku Hotelové školy Poděbrady, kteří oslovili také Gymnázium Jiřího z Poděbrad a EKO Gymnázium a Střední odbornou školu Multimediálních studií. "Všechno proběhlo pokojně, bez komplikací a problémů," řekl ČTK jeden z organizátorů, student hotelové školy Josef Schejbal. Na průběh akce podle něj dohlíželi městští i státní policisté.

K podpoře veřejnoprávních médií se připojily také desítky studentů Gymnázia Jana Palacha Mělník, podle ředitelky školy Ilony Němcové šlo o iniciativu studentské rady. Někteří protestující přišli s papírovými čepicemi nebo trikolorou. "Ještě připravují podporující prohlášení, které zašlou České televizi a Českému rozhlasu," doplnila ředitelka. Podle ní jsou studenti mělnického gymnázia tradičně aktivní a pravidelně se zapojují do společenského dění.

Studenti Gymnázia Kladno se dnes tématu věnovali při výuce společenských věd. Podle Marcely Šmejkalové z gymnázia si otevřenou diskusi na toto téma sami vyžádali.

V Kutné Hoře se u chrámu svaté Barbory sešlo podle odhadů pořadatelů 300 až 400 lidí, přinesli si transparenty a české vlajky. Na akci vystoupili frontman punkrockové skupiny Rybičky 48 Kuba Ryba, režisér a dokumentarista Ivo Bystřičan, ředitel pražské kanceláře mezinárodní organizace Reportéři bez hranic Pavol Szalai nebo zástupce křesťanského společenství v Kutné Hoře Alexandr Štěpánovský. Jedna ze studentek přednesla báseň nazvanou 4:36 podle času, kdy koalice prosadila hlasování ve Sněmovně. Na akci dohlížela policie. "Vše bylo absolutně bez problémů," řekla ČTK jedna z pořadatelek Lada Bartošová.

Podporu pracovníkům ČT a ČRo dnes večer vyjádří také lidé v Benešově, kteří se sejdou na Masarykově náměstí.

Vládní návrh počítá se zrušením televizních a rozhlasových poplatků, převedením financování pod stát, obě veřejnoprávní média by měla méně peněz. Sněmovna předlohu v sobotu 24. října nad ránem přes odpor opozice poslala do dalšího kola projednávání. Na program ji vládní koalice v pátek zařadila nečekaně a prosadila, že se o ní bude hlasovat ve 4:36 ráno, mnoho dnešních demonstrací proto začalo v 16:36.

Opozice mluví o zestátnění obou veřejnoprávních médií a ohrožení jejich nezávislosti. Vládní tábor nesouhlasí, změna financování je podle něj naplněním předvolebního slibu a snahou o efektivnější hospodaření. Podle zástupců ČT a ČRo by předložený návrh vedl k omezení veřejnoprávní služby. Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu uvedl, že ministerstvo financí pracuje na návrhu financování, podle něhož by peníze na provoz ČT a ČRo nešly z rozpočtu a poplatky zůstaly zachovány na dobrovolné bázi.

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