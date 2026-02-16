Akce Štěchovice. Američané se zmocnili pěti tun nacistických dokumentů

Jan Bohata
  15:32aktualizováno  15:32
Bájné nacistické poklady zakopané ve štolách v lesním masivu u Štěchovic se staly pověstnými. Američané odsud v únoru před 80 lety odvezli desítky beden s tzv. Frankovým archivem. Zátah na úkryty z nacistické éry ale podle méně známých dokumentů z fondů Archivu bezpečnostních složek a Národního archivu nekončil. Tajné služby v pátrání v kostelích, podzemí starých fabrik a dalších vytipovaných lokalitách pokračovaly do začátku 90. let.
Američané otevírají vstup do štoly s ukrytými dokumenty. Cestu jim ukázal...

Američané otevírají vstup do štoly s ukrytými dokumenty. Cestu jim ukázal zajatý esesák. Odkrývání štoly předcházel důkladný průzkum prostoru minohledačkou. | foto: VHÚ

Vytrvalý hledač štěchovického pokladu Josef Mužík na snímku z roku 2002.
Vytrvalý hledač štěchovického pokladu Josef Mužík na snímku z roku 2002.
Jantarová komnata prý byla vytvořena z více než čtyř tun jantaru. Na snímku...
V 90. letech do štoly přišel sudetoněmecký hledač pokladů Helmut Gaensel....
9 fotografií

Rozházené papíry z rozbitých beden, poletující v chladném zimním větru, válející se nezajištěné desítky kilogramů trhaviny TNT, náplň do plamenometů a pohozené protitankové miny. V tomhle stavu zanechali Američané prostor u Štěchovic 12. února 1946 poté, co z úkrytu vyjmuli 32 beden s přibližně pěti tunami dokumentů a vyvezli do Bavorska.

Český lovec nacistů. Špičkový právník řídil pátrání v Německu, líčili na něj stalinisti

Americká akce trvala přibližně 36 hodin. Rozkaz k uzávěře hranic a další opatření československých úřadů přišly beznadějně pozdě. V luxusním hotelu Alcron v centru Prahy Obranné zpravodajství (OBZ) slavilo aspoň jeden úspěch. Z postelí vojáci vytáhli kapitána Stephena M. Richardse, experta na trhaviny, a dva jeho seržanty a po menší strkanici je zatkli. K nájezdu do Štěchovic se přiznali.

„To byla pravda, ale jejich výslech byl úplně zbytečný, kapitán Richards měl v kapse od košile rozkaz od G-2 (zpravodajského odboru, pozn. red.) s popisem operace a jmény a hodnostmi členů týmu,“ uvedl historik Igor Lukeš ve studii o americké diplomacii v Praze.

Ožehavé dokumenty

Narušení suverenity ČSR akcí Štěchovice úžasně nabudilo komunistickou propagandu. Zvlášť, když se blížily parlamentní volby, stanovené na květen 1946. „Před aférou se komunisté omezovali na jízlivosti, pomluvy a ostré štulce, po ní spustili proti USA velmi nepříjemnou bubnovou palbu,“ shrnul Laurence Steinhardt, americký velvyslanec v Praze. Vše skončilo velkou omluvou.

Ve Frankfurtu nad Mohanem Američané za dohledu úředníků z Československa 27. února 1946 zabalili písemnosti na cestu zpět do Prahy. Některé zůstaly zřejmě netknuty, jiné asi experti G-2 zkopírovali. „Lze soudit, že sekce G-2 hledala pouze určitá témata, jako výzkum uranu anebo zbraňové systémy,“ uvádí archivní dokumenty.

Štěchovický poklad zalili nacisté krví. Dodnes je obestřen tajemstvím

Americký konvoj náklad 2. března 1946 dodal na Pražský hrad. Fondy shrnovaly písemnosti z archivu kanceláře státního ministra K. H. Franka či část archivu říšského protektora v Čechách a na Moravě z éry Konstantina von Neuratha a Reinharda Heydricha. „Prozkoumání archivu trvalo asi dva měsíce,“ uvedl policejní tajemník František Čmolík, jeden z vyšetřovatelů K. H. Franka.

K obávanému veliteli OBZ Bedřichu Reicinovi se Aféra Štěchovice vrátila na počátku 50. let, když sám spadl do drtičky politických procesů. Šlendrián z roku 1946 vyšetřovatelé označili jako úmysl. Reicina prý vedl strach z odhalení akt, jež ho usvědčí ze spolupráce s gestapem.

Mýtus Štěchovic žil dál, zpravodajské služby se sem vracely. Ještě v roce 1992 situaci monitorovala federální kontrarozvědka FBIS. Zátah na poklady třetí říše vstoupil do říše legend s pátrači Helmutem Gaenslem a Josefem Mužíkem.

Lovci tajemství

Rozkazem k pátraní v zámcích, hradech, dvorcích, dvorech, mlýnech, hospodách, osamělých budovách, nádražích i vagonech reagovalo Oddělení Z, politické zpravodajství ministerstva vnitra. V březnu 1946 nařídilo intenzivní pátraní po dědictví nacistů. Archivy popisují mj. Akci Rumburk. Jejího aktéra představoval mladý esesák Hugo Wallner, zatčený pro pokus sabotáže na podzim 1946. U Wallnera našli při prohlídce legitimaci zpravodajské složky britské armády.

Přežil vyvraždění ošetřovny v Osvětimi, ztratil rodinu. O utrpení ale nikdy nemluvil

„Němci na ústupu u Rumburka ukryli dva miliony dolarů, 20 tisíc švýcarských franků a několik beden zlata a šperků obětí tábora Terezín,“ vypověděl Wallner. Vězně, kteří pytle a bedny ukrývali, podle svědectví na jiném místě strážní zavraždili. Nešlo o jediný úkryt, jehož koordináty prý znal. Američanům tak již prozradil podobnou lokalitu u dolnorakouského Zistersdorfu.

Pražské ministerstvo národní bezpečnosti se k Akci Rumburk vrátilo na přelomu let 1951 a 52. V 60. a 80. letech různé složky ministerstva vnitra, včetně XIV. správy SNB proti mimořádným a zvláštním formám trestné činnosti rozjely akce s krycími jmény EVROPA a ÚKRYTY. Během ní třeba v chrámu sv. Jindřicha a Kunhuty na Novém Městě pátrači hledali ukradené a ukryté židovské zlato.

Američané otevírají vstup do štoly s ukrytými dokumenty. Cestu jim ukázal zajatý esesák. Odkrývání štoly předcházel důkladný průzkum prostoru minohledačkou.
Vytrvalý hledač štěchovického pokladu Josef Mužík na snímku z roku 2002.
Vytrvalý hledač štěchovického pokladu Josef Mužík na snímku z roku 2002.
Jantarová komnata prý byla vytvořena z více než čtyř tun jantaru. Na snímku její petrohradská replika.
9 fotografií

V metropoli hledání zahrnulo například podzemí První pražské sladovny Marie Reiserové v Podbabě a další místa. Němci na ústupu měli také nechávat poblíž skrýší „spící agenty“. Z toho StB podezřívala legendárního N-44. Šlo o muže, který se náhle zjevil v polovině 50. let poblíž slovensko-polských hranic. Identitu „Karla Nováka“ se nepodařilo prolomit ani po jeho náhlé smrti v Kladně na podzim 1981.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Hokejový obránce Jan Rutta si pohrává s kotoučem.

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál

Celodenní vystavení souprav na zhlaví Depa Kačerov u příležitosti 50. výročí...

Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal jezdit už před více než čtvrt stoletím. Do podzemí se však podívaly jen čtyři z nich. Dnes cestující...

Ukradl čokolády za deset tisíc. Prodal bych je a synovi koupil dárek, tvrdil zloděj

Lup v kufru: 72 čokolád Lindt. (16. února 2026)

Více než sedmdesát ukradených čokolád chtěl prodat a za utržené peníze údajně nakoupit dárky pro syna. Jenže když se v Krnově zloděj s lupem tahal v kufru, neunikl pozornosti ochranky, která ho pak...

16. února 2026  16:52

Počet respiračních onemocnění v Moravskoslezském kraji klesl téměř o 12 procent

ilustrační snímek

Počet akutních respiračních onemocnění se v Moravskoslezském kraji minulý týden snížil téměř o 12 procent. V přepočtu na 100.000 obyvatel nyní připadá 2139...

16. února 2026  15:08,  aktualizováno  15:08

V brněnském Divadle Polárka začal festival pro batolata tučňáčí mimidílnou

V brnÄ›nskĂ©m Divadle PolĂˇrka zaÄŤal festival pro batolata tuÄŤĹĂˇÄŤĂ­ mimidĂ­lnou

Tučňáčí mimidílnou s názvem Voda, ryba, šlofík a představením souboru Horáckého divadla Jihlava Má-ma Ze-Mě dnes začal pátý ročník festivalu MimiArt v...

16. února 2026  15:01,  aktualizováno  15:01

Nové vedení nemocnice v Kyjově vybere kraj ze čtyř uchazečů

ilustrační snímek

Do podruhé vyhlášeného výběrového řízení na funkci ředitele či ředitelky krajské nemocnice v Kyjově na Hodonínsku se přihlásilo pět lidí. Jeden zájemce však...

16. února 2026  14:58,  aktualizováno  14:58

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Epidemie chřipky v Královéhradeckém kraji pokračuje, nemocí ubylo o osm procent

ilustrační snímek

Hygienici v Královéhradeckém kraji v uplynulém týdnu zaznamenali 1380 nemocných akutními respiračními infekcemi a chřipkou v přepočtu na 100.000 obyvatel, což...

16. února 2026  14:55,  aktualizováno  14:55

Starou zeď u sokolovny v Pardubicích město přetvoří na umělecké dílo o sportu

Starou zeÄŹ u sokolovny v PardubicĂ­ch mÄ›sto pĹ™etvoĹ™Ă­ na umÄ›leckĂ© dĂ­lo o sportu

Zeď u areálu Tělocvičné jednoty Sokol v Pardubicích ozdobí obrazy sportů, které lze ve městě provozovat a mají tam tradici. Namalují je žáci umělecké školy a...

16. února 2026  14:51,  aktualizováno  14:51

Jindřichův Hradec prohlásí hrobová místa významných osobností za čestné hroby

ilustrační snímek

Jindřichův Hradec prohlásí hrobová místa významných osobností města za čestné hroby. Chce tak uctít významné umělce, sportovce či válečné piloty, jejichž život...

16. února 2026  14:39,  aktualizováno  14:39

Jilemnice sehnala developera, který jí pomůže připravit pozemky pro stavbu domů

ilustrační snímek

Podkrkonošská Jilemnice na Semilsku sehnala developera, který jí pomůže připravit čtyři hektary pozemků pro bytovou výstavbu v lokalitě Buben. Vytvoří s ním...

16. února 2026  14:38,  aktualizováno  14:38

Hasiči ve Zlínském kraji loni investovali 62,3 milionu korun, meziročně více

ilustrační snímek

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (HZS ZK) loni investoval téměř 62,3 milionu korun, o rok dříve to bylo zhruba 42,8 milionu korun. Peníze směřovaly...

16. února 2026  14:34,  aktualizováno  14:34

Rekonstrukce průtahu Stodem nekončí

16. února 2026  16:14

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Tři a půl tisíce tun soli. Silničáři čelí nejtěžší zimě za poslední roky

Už v lednu spotřebovali liberečtí silničáři téměř 3,5 tisíce tun soli. To jim v...

Pracovníci Technických služeb města Liberec (TSML) zažívají jednu z nejnáročnějších zim za poslední roky. Už v lednu spotřebovali silničáři téměř 3,5 tisíce tun soli. Takové množství jim v...

16. února 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

George. První humanoidní robot vzniká ve Zlíně, zastoupí dělníka u pásu či baliče

Zlínská firma Business Logic vyvíjí humanoidního robota, který by měl pracovat...

Má sice proporce dospělého člověka, ale jde na první pohled o robota. Nemá totiž kůži ani tvář. Dokáže však celkem obratně pohybovat rukama, do nichž je schopen brát předměty a přemisťovat je....

16. února 2026  16:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.