Konec dlouhé objížďky. Most přes Vltavu je opravený, práce se protáhly o půl roku

Na most ve středu dopoledne vjela čtyři plně naložená nákladní auta a technici zjišťují, jak konstrukce na zatížení reaguje. Výsledky měření mají být známy odpoledne.

Oprava mostu přes Vltavu komplikovala dopravu hlavně lidem z Hradištka. Kvůli uzavírce se jim prodloužila cesta do nedalekých Štěchovic o více než 20 kilometrů. Objízdná trasa vedla přes Slapy, případně museli použít přívoz. Záchranáři kvůli objížďce otevřeli v Hradištku nové výjezdové stanoviště.

„Most je důležitou dopravní tepnou nejen pro obyvatele, ale nacházíme se v turistické oblasti, takže je důležitý i pro ty, kdo sem přijíždějí jako turisté. Během rekonstrukce bylo uzavření mostu pro místní obyvatele velkou zátěží a velkou komplikací, protože jsme jim přerušili spojení a ta objízdná trasa pro auta byla velmi dlouhá,“ sdělila mluvčí.

Práce na rekonstrukci začaly koncem loňského dubna. Stav mostu s typickými dutými oblouky byl delší dobu špatný. Opadával z něj beton a místy byla vidět železa. Oprava proto byla podle cestářů nutná.

Uzavírka byla původně naplánovaná do konce loňského roku, nakonec však bylo potřeba nechat most uzavřený déle. Zpoždění podle silničářů způsobily okolnosti, které nebylo možné předvídat.

Důvodem byly komplikace při přeložkách inženýrských sítí, které byly v horším stavu, než se předpokládalo. Problémy vznikly také kvůli povodním, hnízdění chráněných jiřiček či nekompletní původní dokumentaci, uvedla Kučerová.

„Jiřička je u nás chráněný druh, takže my jsme museli počkat až vyvedou mladé, protože některá hnízda měly u těch nosníků, které bylo potřeba sundat, a v tu chvíli, kdy tam hnízdily, to nebylo možné,“ řekla mluvčí.

Oprava nabrala půlroční skluz. „Samozřejmě každá stavba je živý organismus, obzvláště u těch mostů se nám to nestalo poprvé, kdy jednak zhotovitel hned ze začátku stavby řešil komplikované přeložky inženýrských sítí a také bylo potřeba během stavby udělat nějaké úpravy v projektu. Takže i to byly věci, které citelně zasáhly do toho, že ten most budeme otevírat až tedy půl roku po tom, kdy jsme předpokládali.

Most Dr. Edvarda Beneše, který v místech někdejšího přívozu přes Vltavu spojil 20. května 1939 Štěchovice s protějším Brunšovem, patřil v té době k technickým unikátům.

Autorem konstrukce se 114 metrů dlouhým obloukem byl architekt Miloslav Klement. Elegantní stavbu s dutými oblouky a zavěšenou mostovkou začala stavební firma podnikatele Karla Kindla stavět v srpnu 1937, hotová byla za rok a tři čtvrtě.

Koncem druhé světové války most těsně unikl zničení. Němci se jej chystali podminovat, díry na nálože ale zůstaly prázdné. Most přežil i ničivé povodně v roce 2002.