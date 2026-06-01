Policie ve středu 20. května dostala oznámení, že zhruba v půl osmé ráno vnikli neznámí pachatelé do směnárny. Ukradli z ní hotovost přes milion korun.
Policisté zjistili, že pachatelé přijeli k obchodnímu centru na elektrokoloběžkách. Ty nechali zaparkované před centrem a přes prodejnu se zbožím pro kutily došli až ke směnárně, kde překonali vstupní dveře a vkradli se až k trezoru. S odcizenou hotovostí pak stejným způsobem odjeli ve směru na Dubeč.
„Kriminalisté zjistili, že několik dní před samotným skutkem si prostor provozovny přišel obhlédnout dosud neznámý muž, který si s největší pravděpodobností zmapoval provozovnu a fungování všech zaměstnanců,“ uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová.
Díky kamerovým záznamům se podařilo i dohledat vozidlo, které před obchodem čekalo, až oba pachatelé odjedou. Dosud se však nepodařilo zjistit jeho další pohyb či registrační značku.
V souvislosti s celým případem prosí policie o pomoc veřejnost. V případě, že muže, nebo pachatele na koloběžkách někdo viděl, ať zavolá na linku 158.
Dále policie uvítá jakékoliv záběry z aut/domů z ranních hodin ve Štěrboholech, kde by mohli být podezřelý zachyceni.
„Muži odjeli od obchodního centra v 7:41 a kamera jejich pohyb zachytila v 7:45 v ulici nad Horizontem a další pohyb nyní kriminalisté zjišťují,“ dodala policejní mluvčí.
Pachatelům teď za trestný čin krádež vloupáním hrozí až osmileté vězení.
Na koloběžkách i před měsícem v Kunraticích
Na koloběžkách ujeli před necelým měsícem i pachatelé, kteří odpálili bankomat v pražských Kunraticích. Z bankomatu tehdy zmizelo asi 300 tisíc korun.
Policie tehdy hledala případné svědky, kteří v okolí Krčského či Kunratického lesa viděli minimálně dva lidi pohybující se na koloběžkách, aby se ozvali na linku 158.