Strany a hnutí ve Středočeském kraji se nyní zaměřují i na osobní setkání

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Strany a hnutí ve Středočeském kraji se v kampani před říjnovými komunálními volbami nyní zaměřují na osobní setkání. Zároveň voliče oslovují prostřednictvím letáků, volebních novin, plakátů, billboardů, ale i videí na sociálních sítích. Do Kladna přijedou podpořit kandidáty i členové vedení politických subjektů. Komunální volby budou 9. a 10. října, kdy budou lidé v některých částech středních Čech vybírat v prvním kole i senátory.

Kladenský primátor a lídr Volby pro Kladno Milan Volf nechce dosavadní průběh kampaně ani chystané kroky v její závěrečné části předem komentovat ani hodnotit. "Kampaň neděláme proto, abychom ji sami chválili nebo hodnotili. Když se podíváte do ulic Kladna a vidíte, jak se město rozvíjí, musíte to posoudit sami," řekl Volf.

Občanští demokraté v Kladně chystají závěr kampaně hlavně mezi lidmi, při osobních setkáních a debatách v jednotlivých částech města. "Billboard nám totiž neřekne, kde chybí přechod nebo proč autobus nepřijel," uvedl lídr kladenské kandidátky ODS Leoš Stránský, který dosavadní průběh kampaně hodnotí pozitivně. "Debaty jsou většinou věcné a lidé přesně vědí, co je v jejich okolí trápí. Nejčastěji se mluví o dopravě, parkování, bydlení a stavu veřejného prostoru. To je pro nás užitečnější než deset předvolebních průzkumů," doplnil Stránský.

Kladenské ANO v závěrečné části kampaně kombinuje podle lídra Františka Bureše různé formy venkovní reklamy. "Za nejdůležitější ale považuji být přímo mezi lidmi, mluvit s nimi a poslouchat jejich názory. Proto máme kontaktní kampaň každý všední den odpoledne v různých částech Kladna," uvedl Bureš. I on hodnotí dosavadní kampaň pozitivně. "Setkáváme se s velkým množstvím lidí a získáváme od nich přímou zpětnou vazbu na to, co je ve městě trápí a co naopak hodnotí dobře," uvedl. Jedním z vrcholů kampaně podle něj bude 22. září větší akce se stánky a doprovodným programem v městské části Kročehlavy. "Dorazí také premiér Andrej Babiš, vicepremiér Karel Havlíček a náš kandidát do Senátu Aleš Gerloch. Věřím, že to bude další dobrá příležitost potkat se s Kladeňáky osobně," dodal Bureš.

Kampaň uskupení Kladeňáci se podle lídryně Anny Gamanové (STAN) opírá o skupinu příznivců a podporovatelů. Společně chystají průvody, hudební vystoupení a debaty v restauracích. "Myslíme si totiž, že je správné dát lidem šanci nás osobně poznat, zeptat se na program nebo na naše plány," uvedla Gamanová. Na jaře Kladeňáci sbírali informace prostřednictvím dotazníku. "Víme tedy, kde lidi trápí spíš stav jejich okolí nebo nepořádek a kde jsou problémy s bezpečností nebo soužitím, kde bují černé skládky a kde jsou chodníky ještě z doby výstavby sídliště," vysvětlila Gamanová. Hnutí uspořádalo také několik veřejných debat věnovaných investicím v jednotlivých čtvrtích.

Vládnoucí uskupení v Mladé Boleslavi a v Kolíně chtějí v kampani před komunálními volbami připomínat především výsledky své dosavadní práce. Využijí plakáty, tiskoviny, sociální sítě i setkávání s voliči. Změna pro Kolín počítá s rozpočtem zhruba 400.000 korun, náklady kampaně vládnoucího uskupení ANO a Volby pro Mladou Boleslav budou podle primátora Jiřího Boušky ve stovkách tisíc korun.

Změna pro Kolín připravuje kromě kontaktních akcí a plakátů také předvolební časopis, v němž představí splněné závazky, program i kandidáty. Uskupení plánuje pozitivní kampaň zaměřenou na vlastní výsledky. Zdůrazňovat chce otevřenost městského úřadu, komunikaci s obyvateli, investice a získávání dotací. "My komunikujeme s lidmi po celé čtyři roky, nikoliv jen tři měsíce před volbami," řekl ČTK lídr kandidátky a kolínský starosta Michael Kašpar.

Také mladoboleslavské vládnoucí uskupení sází podle Boušky na bilanci posledních čtyř let. "Prezentujeme především naši práci. Téměř vše, co před čtyřmi lety naše uskupení ANO 2011 a Volba pro Mladou Boleslav avizovalo, je dokončené nebo rozpracované. O tuto vizitku se opíráme," řekl Bouška ČTK. Uskupení chystá tiskoviny pro domácnosti i setkávání v ulicích a pokračovat bude také v prezentaci na sociálních sítích. Za hlavní témata označil Bouška stabilitu zaměstnanosti, pro niž je klíčová budoucnost automobilky Škoda Auto, rozvoj dopravní infrastruktury a získávání externích peněz na investice. Konkrétní hesla, vizi a program teprve zveřejní.

Voliče se snaží oslovit také kandidáti na senátory. Kampaň už na Kladensku spustili jak obhajující Adéla Sucharda Šípová (Piráti), která letos kandiduje s podporou Pirátů, STAN, TOP 09, Zelených a SEN 21, tak například její politický soupeř Petr Paták (ODS), který tento týden spustil kontaktní část kampaně, při které rozdával letáky a absolvoval osobní setkání a rozhovory. Sucharda Šípová též spustila kontaktní kampaň, osobně rozváží volební bannery i volební noviny. Oba kandidáti se setkávají s lidmi nejen v Kladně, ale i v okolních obcích.

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