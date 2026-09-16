Strany v Benešově sázejí v komunálních volbách většinou na nové lídry. Budou je mít uskupení Volba pro Benešov, hnutí ANO, Piráti i SPD, Trikolora a PRO. Naopak ODS a Benešov pro život své volební jedničky neměnily, vyplývá z údajů na webu volby.cz.
Volba pro Benešov, vítěz minulých voleb, má v čele Tomáše Budila, který před čtyřmi lety kandidoval z pátého místa a do zastupitelstva se nedostal. Dosavadní starosta Jaroslav Hlavnička už nechtěl být lídrem a nyní je na kandidátce šestý. V čele radnice byl s výjimkou let 2016 až 2018 od roku 2010. "Už je potřeba střídat," řekl Hlavnička ČTK.
Hnutí ANO vedla do minulých voleb europoslankyně a někdejší hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Nyní je třetí a lídrem Společně pro Benešov ANO 2011 a nezávislých kandidátů je advokát Libor Hubáček. Před čtyřmi lety kandidoval ze čtvrté pozice, ale dostal nejvíc preferenčních hlasů.
Piráty s podporou lidovců vede pedagog Petr Chaluš, minule byl čtvrtý. Bývalý lídr Daniel Netušil už za Piráty nekandiduje a bude se ucházet o přízeň voličů jako devátý za uskupení Srdcem pro Benešov, které tvoří kandidáti STAN, TOP 09 a nezávislí. Netušil uvedl, že jeho práce pro veřejnost rozhodnutím nekandidovat za Piráty nekončí. "Jen nastal čas jít dál a hledat nové cesty, jak věci měnit k lepšímu. Těším se na nové životní i politické výzvy a zůstávám otevřený tomu, co přijde," dodal.
V čele Srdcem pro Benešov je zastupitelka Jana Čechová, před čtyřmi lety byla druhá na kandidátce Pro Benešov s podporou Starostů za Lubošem Balatou. Někdejší lídr Pro Benešov Balata je nyní na kandidátce Srdcem pro Benešov pátý. Lídryní SPD, Trikolory a PRO je Jana Beranová, která byla při minulých volbách dvojkou.
Volební jedničkou ODS je stejně jako před čtyřmi lety na kandidátce Spolu dosavadní místostarosta Roman Tichovský a dvojkou hejtmančin náměstek pro zdravotnictví Pavel Pavlík. Součástí Spolu byly kromě ODS i KDU-ČSL a TOP 09. Letos už kandiduje ODS samostatně.
Sdružení Benešov pro život vede nadále místostarosta Jakub Hostek. V čele uskupení Benešovská levice - KSČM a nezávislí kandidáti je zastupitel Milan Hoke, minule byl lídrem sdružení Obnova.
Volba pro Benešov ve městě nyní vládne s koalicí Spolu a uskupením Benešov pro život, dohromady mají v zastupitelstvu 15 z 27 hlasů.