Strany v Benešově uzavřely koaliční smlouvu, pokračuje dosavadní koalice

Zástupci Benešova pro život, Volby pro Benešov a ODS dnes na benešovské radnici uzavřeli koaliční smlouvu. Pokračují tak v dosavadní koaliční spolupráci. Dohromady mají 16 z 27 zastupitelů, o jeden mandát více než dosud. Starostou se má stát lídr vítězného Benešova pro život a dosavadní místostarosta Jakub Hostek. Prvním místostarostou bude volební jednička Volby pro Benešov Tomáš Budil a druhým lídr ODS Roman Tichovský. Benešov pro život bude mít v devítičlenné radě čtyři zástupce, Volba pro Benešov tři a ODS dva. Ustavující jednání zastupitelstva, které zvolí nové vedení města, by mohlo být 5. listopadu.
Koaliční smlouvu dnes podepsalo 13 zastupitelů, zbylí tři tak učiní do konce týdne. "Dali jsme dohromady průniky z našich programů, které jsou zahrnuty v příloze koaliční smlouvy. Je to vlastně jakési programové prohlášení," řekl Hostek novinářům.
V novém volebním období by se chtěl zaměřit na bezpečnost, která podle něj Benešov v posledních letech trápí. Připomněl, že město chce vybudovat novou služebnu pro městskou policii vybavenou moderní technologií. Díky ní bude možné zvýšit počet strážníků. "Jedna z největších výzev bude určitě doprava. To znamená parkování, vybudování záchytných parkovišť a zvýhodněné parkování pro občany Benešova," dodal.
Hostek bude mít kromě úkolů vyplývajících ze zákona na starosti školství, technické služby, sociální věci, zdravotnictví a městskou policii. Budil má dohlížet na dopravu, kulturu, sport či bytové hospodářství a Tichovskému zůstanou investice.
Tichovský uvedl, že město čekají velké projekty týkající se odpadového hospodářství, čistírny odpadních vod a bytových domů. Budil zmínil mezi důležitými investicemi třídírnu komunálního odpadu za Kavčínem. Připomněl i plánovanou výstavbu obchvatu města nebo úpravy silnice I/3. Město by podle něj potřebovalo také nový domov pro seniory a koupaliště.
Benešov pro život jednal také o možnosti širší koalice, do níž by se vedle dosavadních koaličních stran zapojilo i uskupení Srdcem pro Benešov. Sdružení se ale nakonec na společném postupu nedohodla. Hostek to zdůvodnil tím, že zástupci stran dali přednost kontinuitě a stabilitě. "Když máte dům na pevných základech, tak nemá cenu dělat jakoukoliv přístavbu, kvůli které by se ty základy mohly třeba trošičku rozložit," podotkl.
Hostek by měl nahradit v křesle starosty někdejšího lídra Volby pro Benešov Jaroslava Hlavničku, který byl v čele radnice s výjimkou let 2016 až 2018 od roku 2010. Benešovským starostou byl v letech 2016 až 2018 i Hostkův otec, tehdejší lídr ČSSD Petr Hostek.
Hlavnička v letošních volbách nechtěl být lídrem a kandidoval ze šestého místa. Zasedat bude v zastupitelstvu i v nové radě, kde bude mít na starosti územní plánování. "Co jsem udělat měl, to jsem udělal a teď už je to na těch ostatních," řekl dnes Hlavnička novinářům. Nové vedení města to podle něj bude mít těžké, protože finance jsou omezené a dotace končí. Zbývají tak podle něj zvýhodněné úvěry, které je ale potřeba splácet.
Benešov pro život obsadil v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu sedm křesel. V minulých volbách byl třetí, polepšil si o dva mandáty. Druhá Volba pro Benešov naopak o jednoho zastupitele přišla, nyní jich má šest. Třetí v obecních volbách skončilo uskupení Srdcem pro Benešov (TOP 09, STAN), má pět zastupitelů, stejně jako čtvrté ANO. Tři zastupitele má pátá ODS a šestí skončili Piráti s jedním mandátem.