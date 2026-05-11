Čtyři sochy musely ze Staroměstského orloje dolů. Restaurátoři jim dají nový lesk

Autor: lyst
  11:52aktualizováno  11:52
Ze Staroměstského orloje zmizely v pondělí ráno čtyři sochy. Začala tak jejich pravidelná údržba. V první etapě projdou obnovou první čtyři sochy, následně pak další čtyři. Všechny by se měly vrátit na původní místo letos na podzim.

Magistrát objednává údržbu dřevěných soch pravidelně. Sochy trpí povětrnostními vlivy a ty pohyblivé i mechanickou zátěží. Kvůli sejmutí soch se v pondělí orloj na několik hodin zastavil. Restaurátoři v prvním kole renovace sňali z orloje sochy filozofa, archanděla Michaela, hvězdáře a kronikáře.

V pondělí ráno začala demontáž spodních soch ze Staroměstského orloje z důvodu renovace odlupujícího se barevného nátěru. Hlavní město zahájí pravidelnou údržbu soch Staroměstského orloje. (11. května 2026)
Celkovou údržbu Staroměstského orloje zajišťuje společnost L. HAINZ spol s r.o. Nový lesk a barvy sochám dodají v restaurátorské dílně akademického sochaře Jiřího Matějíčka a akademické restaurátorky Dariny Smetánkové.

Podle informací z tiskové zprávy vyjdou restaurátorské práce včetně manipulace a převozu přibližně na 367 tisíc korun bez DPH.

„Staroměstský orloj je jedním z nejvýznamnějších symbolů Prahy a jeho pravidelná údržba je nezbytná pro zachování jeho technické funkčnosti i historické hodnoty pro další generace. Chceme, aby tato mimořádná památka zůstala v co nejlepší kondici jak pro Pražany, tak pro návštěvníky z celého světa,“ říká radní hl. m. Prahy pro kulturu a cestovní ruch Tomáš Slabihoudek.

Orloj je přistavěný k jižní straně gotické věže Staroměstské radnice, která je národní kulturní památkou a jejíž stavba byla dokončena v roce 1364. Dlouho se věřilo, že orloj pochází z roku 1490. V druhé polovině 20. století se ale díky nálezu nových dokumentů zjistilo, že nejranější zmínka o orloji je datována k 9. říjnu 1410.

