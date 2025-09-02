Dva školáci si dali lahev rumu, pak ani nemohli pořádně stát na nohou

Autor: kurl
  18:12
Ke dvěma silně podnapilým malým chlapcům vyjížděli v pátek večer strážníci v Praze 9. Kluci ve věku 11 a 12 let si totiž na dětském hřišti otevřeli půllitrovou lahev rumu a po požití alkoholu se nekoordinovaně potáceli. Přivolaní záchranáři po vyloučení možných zdravotních následků děti předali jejich rodičům, incident budou řešit policisté a sociálka.

„Dle oznamovatele neovládali svoje tělo, padali na zem, proto nabyl podezření, že jsou pod vlivem drog nebo alkoholu. Strážníci spatřili přesně to, co oznamovatel popsal,“ přiblížila městská policie, jak se o chlapcích dozvěděla.

Strážníkům hoši sami přiznali, že lahev rumu dostali od svého šestnáctiletého kamaráda. „A on to vzal kde? On to koupil? Kde to bylo? Jaký to byl obchod?“ ptali se policisté podle zveřejněného videa. „V Dejvicích,“ odpověděly děti.

Patnáctiletý kluk vzal tátovi auto, řídil stejně starý opilý kamarád

„My chtěli jenom vyzkoušet, jak to funguje,“ řekl jeden z chlapců, kteří se nedokázali udržet na nohou. Nadýchali 1,54 a 1,67 promile.

Přivolaní záchranáři zjistili, že silná opilost zdraví chlapců neohrožuje, a proto si děti mohli převzít zákonní zástupci.

„Hlídka následně vyrozuměla také státní policii a odbor sociálně právní ochrany dětí,“ dodali strážníci.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

Stížnost Jiřikovského proti vazbě dorazila na brněnský krajský soud

Stížnost Tomáše Jiřikovského proti vazbě, v níž je v souvislosti s bitcoinovou kauzou, dnes dorazila na brněnský krajský soud. ČTK o tom informovala mluvčí...

2. září 2025  18:11,  aktualizováno  18:11

Odvolací soud uznal, že mezi Klínovcem a Neklidem vede cesta, nikoli sjezdovka

Krajský soud v Plzni dnes změnil rozsudek karlovarského okresního soudu a uznal, že stavba Lesů Jáchymov mezi areály Klínovec a Neklid je lesní cestou, a ne...

2. září 2025  18:04,  aktualizováno  18:04

Praha 1 reaguje na nárůst výskytu žloutenky typu A: veřejný mobiliář projde mimořádnou očistou

Rada městské části Praha 1 přijala důležité opatření v reakci na nárůst případů virové hepatitidy typu A. Nemoc, přezdívaná také jako „žloutenka špinavých rukou“, se vyskytuje zejména mezi osobami...

2. září 2025  19:22

Na Kladensku pobodal mladík svého vrstevníka, zraněného do nemocnice dopravil vrtulník

V rodinném domě v Chržíně na Kladensku pobodal čtyřiadvacetiletý muž svého vrstevníka. Zraněného mladíka dopravila záchranná služba letecky do nemocnice. Podezřelého policie na místě zadržela.

2. září 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Komfortní život ve městě se skrývá pod pojmem 15 minut. Toho ale v Praze dosáhne jen málo obyvatel

Traduje se, že pokud chcete žít co možná nejkomfortněji, měli byste se umět dostat chůzí, případně pomocí jízdního kola či MHD, ke všem nezbytným cílům ve svém městě do patnácti minut. Kromě práce a...

2. září 2025  19:09

OBRAZEM: Lidé se dočkali krásného výhledu na Prahu. V Bubnech otevřeli nádražní terasu

Dočasná terasa na nádraží Bubny v pražských Holešovicích se v pondělí poprvé otevřela návštěvníkům. Původní záměr Správy železnic sice počítal s využíváním prostranství pouze k pronájmu na soukromé...

2. září 2025  19:02

Ostravský krajský soud zamítl návrhy na zrušení kandidátek SPD a Stačilo!

Krajský soud v Ostravě zamítl respektive odmítl všech pět návrhů na zrušení kandidátních listin Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Stačilo! pro říjnové...

2. září 2025  17:23,  aktualizováno  17:23

Jihočeské památky navštívilo o prázdninách o skoro 16.000 lidí víc než loni

Jihočeské památky o letošních prázdnin navštívilo 360.297 lidí, meziročně o 15.862 návštěvníků více. Nejvíce turistů přišlo na zámek Hluboká nad Vltavou,...

2. září 2025  17:19,  aktualizováno  17:19

Spolek pro záchranu historických autobusů zachránil poslední vyrobenou Karosu B 961E.1970, ale ta bohužel kvůli vandalismu bude dlouhodobě odstavena, snad ne definitivně vyřazena z provozu.

vydáno 2. září 2025  18:43

Další krajské soudy zamítly návrhy na zrušení kandidátek SPD a Stačilo!

Krajské soudy v Brně, Českých Budějovicích a Hradci Králové dnes zamítly jako nedůvodné návrhy na zrušení registrací kandidátních listin hnutí Svoboda a přímá...

2. září 2025  16:47,  aktualizováno  16:47

Vinařství má v hlavním městě dávnou tradici. Praha se může pochlubit téměř dvěma desítkami vinohradů

Spolu s Mělníkem byla Praha mezi prvními místy, kde císař Karel IV. kázal vysazovat vinnou révu, kterou dopravil do Čech z Francie. Tolik vinic v hlavním městě je? Kdy císař Karel IV. nakázal osázet...

2. září 2025  18:29

Mezi Klínovcem a Neklidem vede cesta, ne sjezdovka, uznal soud a snížil pokuty

Krajský soud v Plzni změnil rozsudek karlovarského okresního soudu a uznal, že stavba Lesů Jáchymov mezi areály Klínovec a Neklid je lesní cestou, a ne sjezdovkou. Výrazně proto snížil pokuty, které...

2. září 2025  18:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.