„Dle oznamovatele neovládali svoje tělo, padali na zem, proto nabyl podezření, že jsou pod vlivem drog nebo alkoholu. Strážníci spatřili přesně to, co oznamovatel popsal,“ přiblížila městská policie, jak se o chlapcích dozvěděla.
Strážníkům hoši sami přiznali, že lahev rumu dostali od svého šestnáctiletého kamaráda. „A on to vzal kde? On to koupil? Kde to bylo? Jaký to byl obchod?“ ptali se policisté podle zveřejněného videa. „V Dejvicích,“ odpověděly děti.
„My chtěli jenom vyzkoušet, jak to funguje,“ řekl jeden z chlapců, kteří se nedokázali udržet na nohou. Nadýchali 1,54 a 1,67 promile.
Přivolaní záchranáři zjistili, že silná opilost zdraví chlapců neohrožuje, a proto si děti mohli převzít zákonní zástupci.
„Hlídka následně vyrozuměla také státní policii a odbor sociálně právní ochrany dětí,“ dodali strážníci.