Střecha jako argument

Architektonické studio NONA z nedalekého Bezau vedou Anja Innauer a Nora Heinzle. Obě dobře znají místní stavební kulturu: strmé střechy, dřevěné šindele, horizontální fasády s římsami. Nová wellness budova tyto prvky nepopírá, ale přetváří je. Fasáda dostala vertikální dřevěné lamely a dvoupatrová dřevěná hmota je zakončena valbovou střechou s plochou kupolí.
Díky kopcovitému terénu Schwarzenbergu je střecha nové budovy viditelná prakticky ze všech stran, s čímž architektky od začátku počítaly. Místo konvenčních rovnoběžných stojatých drážek systému PREFALZ zvolily kombinaci diagonálního vedení pásů, které se střídavě sbíhají a vytvářejí tak na střešní ploše živý, pohyblivý vzor. Prosadit tento záměr vyžadovalo intenzivní jednání s úřady — a fakt, že neobvyklé řešení nakonec prošlo, svědčí o přesvědčivosti celkového architektonického konceptu.
Střecha, která se nedá přehlédnout
Volba materiálu zde nebyla náhodná ani čistě estetická. Hliníkový systém PREFALZ nabízí tvarovou flexibilitu, která u jiných střešních materiálů není samozřejmostí — pásy lze vést svisle, vodorovně i diagonálně, lze je přizpůsobit složitým geometriím i kombinovat s různými sklony. Teplý odstín barvy P.10 oříšková pak přirozeně navazuje na dřevo fasády a okolní krajinu, aniž by střecha působila jako pouhý doplněk. Barevná stálost je zajištěna technologií Coil-Coating, odolnost vůči korozi a povětrnostním vlivům je vlastností hliníku jako takového. PREFA na své systémy poskytuje záruku až 40 let na materiál i na barvu při povrchové úpravě P.10 — což je parametr, který přesvědčí jak architekta, tak investora již ve fázi výběru materiálu.
Výsledkem je střecha, která není neutrální. Je součástí architektonického argumentu — a ve Schwarzenbergu, kde se každý detail posuzuje v kontextu desetiletí, to není málo.