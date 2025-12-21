Tragická sobota ve středních Čechách. Dva požáry připravily o život dvě ženy

V rodinném domě v Adamově na Kutnohorsku zasahovali hasiči u požáru po 17:00. Po uhašení nalezli v domě mrtvou ženu, ročník narození 1955. „Příčinou vzniku požáru byla zřejmě nedbalost při manipulaci ohněm,“ uvedl mluvčí. Škoda na domě je asi dva miliony korun.
Středočeští hasiči zasahovali také v sobotu kolem poledne u požáru chaty v Choceradech na Benešovsku. I zde nalezli po dohašení ve vnitřních prostorách ženu, ročník narození 1950. Příčinu vzniku ohně zjišťuje vyšetřovatel. Škoda přesáhla jeden milion korun.
Oběma případy se budou podle Truxy policisté dál zabývat.