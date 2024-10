Řidičák? Přijďte za půl roku, je plno. Zájemci musí řešit autoškolu s předstihem

Zajímavou pracovní nabídku na pozici obchodní zástupkyně dostala 26letá Blanka z Mladé Boleslavi. Podmínkou ale bylo, že musí mít řidičský průkaz, protože po zaučení bude muset jezdit služebním autem za klienty. Hned proto začala hledat autoškolu, protože dosud pořízení řidičského oprávnění odkládala. Přišlo ale nepříjemné překvapení.

„Počítala jsem s tím, že to nepůjde hned, že to potrvá i měsíc, ale zpražili mě čekací dobou až půl roku,“ říká překvapená zájemkyně o řidičák.

A není sama, podobná odpověď teď zaskočí téměř všechny zájemce o výuku řízení auta ve středních Čechách. Do autoškol se totiž valí osmnáctiletí z populačně silných ročníků, k nim se od letoška přidali i sedmnáctiletí, kteří si podle novely silničního zákona nově mohou dělat autoškolu a potom řídit s dospělým mentorem.

„Čekací doba se skutečně prodlužuje na čtyři až šest měsíců,“ říká Jan Čapek z Autoškoly Čapková v Mladé Boleslavi. „Dokonce musíme některé zájemce odmítat, protože zkrátka nedokážeme natáhnout den a jízdy musí absolvovat všichni,“ dodává.

Podobně se prodlužuje čekání na řidičský průkaz v Berouně. „Zájem je enormní, je to dáno hlavně populačně silnými ročníky a sedmnáctiletými. Doba trvání kurzu je kvůli tomu pět až šest měsíců,“ říká majitel Autoškoly Zavadilka v Berouně Josef Kvasnička. A to i přesto, že takový kurz není žádná láce, v této autoškole vyjde na 17 500 korun.

Nárůst o 30 procent

Paradoxně se nečeká na autoškolu samotnou, tedy než zájemce vezmou, ale prodlužuje se její absolvování, tedy od teoretické výuky přes povinné jízdy na silnicích až po závěrečné zkoušky před zkušebním komisařem. Autoškoly obvykle berou hned, a to i proto, že před přihlášením musí zájemce absolvovat zdravotní prohlídku, jež je platná jen tři měsíce.

„Tím, že jej oficiálně přijmeme a zahájíme teoretickou výuku, prohlídka platnost nepozbývá,“ vysvětluje Miroslav Hodan, provozovatel Autoškoly Hodan v Kladně a Rakovníku.

Také v Kladně se délka absolvování autoškoly značně prodloužila. „V podstatě je to, jako bychom měli dva ročníky – velmi silný ročník osmnáctiletých a do toho sedmnáctileté, kteří už si mohou dělat řidičský průkaz dopředu. Kapacity tak máme přeplněné,“ říká Miroslav Hodan a dodává: „Kromě toho jsme zaznamenali velký nárůst zájemců o oprávnění na motocykly a rovněž na nákladní vozy.“

To je nejspíše dáno postupným návratem do normálu po pandemii covidu a odeznění finanční krize, díky čemuž firmám opět narůstá potřeba dopravy zboží a transportu, a tak znovu sílí poptávka po řidičích s oprávněním na nákladní vozy.

Dalším zádrhelem, byť jen v některých městech, jsou problémy s nedostatkem zkušebních komisařů. „Na Kladně odešel jeden komisař, čímž se výrazně snížila kapacita termínů k provádění závěrečných zkoušek. I to přispívá k tomu, že se doba od okamžiku, kdy se žák přihlásí do autoškoly, do okamžiku závěrečných zkoušek ještě prodlužuje,“ vysvětluje Hodan. Dříve to podle něho bývalo do tří měsíců, dnes to na Kladensku trvá šest až sedm měsíců.

Žáci jsou méně zruční

Instruktoři autoškol se shodují, že výuku může někdy prodlužovat i horší „kvalita“ studentů. Podobně jako třeba při tělocviku se totiž u části zájemců o řidičák zhoršuje zručnost. „Dělám to už třicet let a dříve byli žáci manuálně zručnější a přirozenější. Dnes sice umějí s počítači a mobily, ale zvládat koordinovat nohy a ruce při řízení je pro některé problém,“ říká instruktor Jan Čapek z Mladé Boleslavi.

Podle Miroslava Hodana se u některých zhoršuje i celkový přístup. „Najdou se tací, kteří na to zvysoka pečou, teď jsme měli žáka, který věčně nechodil na naplánované jízdy, a když už dorazil, projel křižovatkou, přestože byl na vedlejší. A když mu instruktorka zašlápne brzdu, tak se tomu ještě hloupě směje,“ dodává.