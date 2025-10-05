Lidé v Čáslavi odmítli v referendu rozšíření skládky

Aleš Kubelka
  7:32aktualizováno  7:32
Obyvatelé Čáslavi v místním referendu odmítli rozšíření skládky odpadu, o které usiluje společnost AVE. O vyjádření svého názoru projevili občané města vysoký zájem. K platnosti historicky prvního plebiscitu v Čáslavi bylo nutné, aby účast byla vyšší než 35 procent všech oprávněných voličů.
Referendum v Čáslavi vystavilo „stopku“ rozšíření skládky. (5. října 2025)

Referendum v Čáslavi vystavilo „stopku“ rozšíření skládky. (5. října 2025) | foto: Kateřina Jetlebová

Veřejného jednání o rozšíření obří skládky, která je už dnes vyšší než věž...
Jaromír Strnad, starosta města Čáslav.
Skládka v Čáslavi firmy AVE CZ
Skládka Čáslav firmy AVE (8. února 2023)
10 fotografií

„Referenda se zúčastnilo 58,26 procent voličů. Jeho výsledky jsou proto platné a závazné,“ sdělila MF DNES Kateřina Jetlebová z čáslavské radnice.

Obyvatelé odpovídali v referendu hned na pět otázek. V té první a zároveň nejdůležitější souhlasilo 71 procent voličů s tím, aby město v mezích své samostatné působnosti zamezilo rozšiřování skládkování odpadu na svém území. Další čtyři otázky pak vesměs řešily, jakou formou se má vůle voličů naplnit. Ve všech případech hlasující odpověděli kladně a jejich rozhodnutí jsou závazná.

Čáslav rozhodne o skládce odpadu. V referendu se hraje o investice i sportovce

„Nyní počkáme zákonných deset dní, zda výsledek referenda někdo nenapadne. Poté budeme sledovat, zda město v této věci činí nějaké kroky, tedy zda začne projednávat změnu územního plánu. Případně budeme moci navrhnout změnu územního plánu sami,“ vysvětlil Bohumil Bartuněk, zmocněnec přípravného výboru referenda.

Zatímco odpůrci rozšíření skládky se obávají nárůstu dopravy a zdravotních či ekologických rizik, zastánci včetně vedení města upozorňují na její ekonomický přínos pro město.

„Zamítnutí rozšíření skládky pro nás bude znamenat roční výpadek příjmu 50 milionů korun, které využíváme na investice. A pokud se budeme bavit o době po rozšíření skládky, tak nám mohla přinést v horizontu následujících dvaceti let nejméně miliardu korun. Lze navíc však očekávat další soudní spory. Nemůžeme totiž vyloučit, že pokud společnost AVE CZ nebude moci skládku rozšířit, bude po nás požadovat vysoké odškodné. Město jí skládku odprodalo v roce 2011 se smlouvou jasně uvádějící možnost navýšení kapacity,“ řekl iDNES.cz starosta Čáslavi Jaromír Strnad (SOCDEM).

Také společnost AVE CZ upozorňuje na zavádějící tvrzení, že v případě změny územního plánu nemá právo na náhradu škody. „Podle odborných analýz budou veškeré nároky naší společnosti, které vzniknou v důsledku nemožnosti rozšířit skládku, oprávněné. Mohou přitom dosáhnout až stovek milionů korun,“ konstatoval Miloš Jiřík, právní ředitel skupiny AVE.

Pokud se skládka nerozšíří, přijdeme o miliardu, říká starosta Čáslavi

Společnost AVE plánovala rozšíření skládky o 2,5 milionu metrů krychlových. Hora odpadu by se podle vedení firmy měla zvětšovat postupně a s maximálním důrazem na ochranu životního prostředí.Firma AVE navíc výrazně přispívá na provoz městské nemocnice nebo na činnost sportovních klubů, které se nyní obávají o svou budoucnost.

„Finanční příspěvek společnosti AVE tvoří klíčovou část našeho rozpočtu; jen díky němu můžeme zajistit běžný provoz a rozvíjet mládežnický i dospělý fotbal. Pokud bychom o ně přišli, s velkou pravděpodobností bychom museli omezit rozvoj klubu,“ dodal předseda FK Čáslav Jakub Svoboda.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025 aktuálně: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Na festivalu Jazz Goes to Town v H.Králové vystoupí desítky hudebníků z 12 zemí

Mezinárodní hudební festival Jazz Goes to Town / Jazz jde městem představí od 7. do 11. října padesátku hudebníků z 12 zemí. V Hradci Králové bude po...

5. října 2025  7:31,  aktualizováno  7:31

Větrná energetika je na Vysočině v kurzu, tři referenda dopadla pro investory kladně

Celkem osm míst na Vysočině čekalo nejen na výsledky voleb do Poslanecké sněmovny, ale také na to, jak dopadla vypsaná referenda. V šesti obcích byla tématem výstavba větrných elektráren, ve...

4. října 2025  20:52,  aktualizováno  5.10 8:48

Vitráže i podlahy. Husitská církev vrací synagoze v Hořicích původní tvář

Jednou z mála připomínek silné židovské komunity v Hořicích na Jičínsku je tamní synagoga v Tovární ulici. Vznikla v 18. století, od roku 1952 ji vlastní husitská církev, jíž slouží jako modlitebna i...

5. října 2025  8:32,  aktualizováno  8:32

Mistryně světa ve skládání puzzle je z Brna, doma má přes 400 krabic

Na prvním mistrovství světa ve skládání puzzle na čas v roce 2019 získala Jana Ondroušková z Brna hlavní cenu, letos v mezinárodní soutěži se svým týmem...

5. října 2025  6:50,  aktualizováno  6:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tvůrci mohou přihlašovat své animované filmy na jubilejní ročník Anifilmu

Mezinárodní festival Anifilm začal přijímat přihlášky od tvůrců animovaných filmů a videoher, kteří chtějí soutěžit na jeho 25. ročníku. Konat se bude příští...

5. října 2025  6:45,  aktualizováno  6:45

Ochránci vykoupili louku u Rabí, žije na ní kriticky ohrožený soumračník

Český svaz ochránců přírody vykoupil s pomocí dárců louku nedaleko města Rabí na Klatovsku, na které žijí vzácní motýli. Lokalita na úbočí vrchu Líšná o rozloze 0,56 hektaru je domovem například...

5. října 2025  8:02,  aktualizováno  8:02

Lidé v Čáslavi odmítli v referendu rozšíření skládky

Obyvatelé Čáslavi v místním referendu odmítli rozšíření skládky odpadu, o které usiluje společnost AVE. O vyjádření svého názoru projevili občané města vysoký zájem. K platnosti historicky prvního...

5. října 2025  7:32,  aktualizováno  7:32

Opavské muzeum láká na umění doby Rudolfa II., výstava se zaměřuje na rytiny

Atmosférou tajemného dvora Rudolfa II. na návštěvníky opavského Slezského zemského muzea dýchne výstava unikátního souboru rytin podle děl předních tvůrců spjatých s císařem, který kolem sebe...

5. října 2025  7:12,  aktualizováno  7:12

Kvízové večery v hospodách prověří znalosti o Hradci Králové

Hradec Králové slaví 800 let i populárním hospodským kvízem. Od pondělí si Hradečtí vyzkouší, co vědí o městě. Kvízové večery Hradec 800 připravil Spolek Saeculum.

5. října 2025  7:02

Co to staví na křižovatce? Na místě bývalého autosalonu vyroste high-tech poliklinika pro Prahu 13. Co vše nabídne?

Pane starosto, na křižovatce ulic Pod Hranicí a Nárožní probíhá velká stavba, co se tam staví a jak dlouho to bude trvat? Tento dotaz pokládají místní z Prahy 13 svému starostovi Davidu Vodrážkovi...

5. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

ANO uspělo ve všech okresních městech ve Zlínském kraji, nejvíce v Kroměříži

Hnutí ANO, které zvítězilo v letošních sněmovních volbách, vyhrálo i ve všech okresních městech ve Zlínském kraji. Nejvýrazněji v Kroměříži, kde získalo 35,76...

5. října 2025,  aktualizováno 

Lidé v Čáslavi se v referendu vyslovili proti plánovanému rozšíření skládky

Lidé v Čáslavi na Kutnohorsku se v místním referendu vyslovili proti plánovanému rozšíření skládky. Plebiscitu se zúčastnilo 58 procent voličů. Jeho výsledky...

4. října 2025  23:25,  aktualizováno  23:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.