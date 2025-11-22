Místo maket policistů instalují k silnicím postavu dívky se školní brašnou, která hledí do silnice, jako by chtěla přecházet. Školačka je pro mnohé řidiče skutečným překvapením, mnozí reagují a preventivně zpomalují. Právě takovou zkušenost mají například ve Vysoké u Mělníka.
„Někteří řidiči to kritizují, některým se to líbí, ale většina místních lidí to vítá jako jeden z bezpečnostních prvků. Myslíme si, že je to dobré řešení, že se řidiči alespoň trochu zamyslí nad tím, zda musí kolem školy jezdit mnohdy tak rychle a že nejsou na závodní dráze,“ řekl starosta Vysoké Bořivoj Štolba.
Podobně to vidí i v Hradištku na Nymbursku, jehož součástí je i slavná osada Kersko, kterou proslavil spisovatel Bohumil Hrabal. Hlavně v létě se tu pohybuje velké množství turistů, ale také zahrádkářů, ať již pěšky nebo na kolech. Obě lokality přitom protíná krajská silnice. „Ta je navíc ve velmi špatném stavu, horší už je snad jen polní cesta,“ kritizuje starosta Vlastimil Šesták.
Místní proto hledali způsob, jak v silném provozu zajistit bezpečnost hlavně pro chodce a cyklisty. A zalíbila se jim právě maketa školačky, kterou instalovali nedaleko školy. „Vizáž té školačky vypadá opravdu realisticky a unikátně, takže řidiči na to reagují a zpomalují. Dobře vidět je už zdálky také v noci,“ pochvaluje si starosta Hradištka.
Školačce utrhli hlavu
Nachytali se i někteří místní. „Musím se přiznat, že jsem začala zpomalovat, abych dívku raději pustila, ať bezpečně přejde. Až když jsem dojela blíž, tak bylo jasné, že je to maketa, tak jsme se tomu zasmáli,“ dává svou první zkušenost s umělou žačkou jedna z obyvatelek obce.
Jenže školačka se zjevně líbila nejen místním, ale také neznámému vandalovi, který si nedávno utrhl její hlavu. S ohledem na fakt, že stojí více než 10 tisíc korun, vyšetřuje vandalství policie. Obec doufá, že alespoň část škody pokryje pojistka. Obec už také objednala postavu dívky novou a brzy ji plánuje znovu instalovat.
Podle dopravního experta Romana Budského byly v minulosti u silnic vidět více postavy policistů, které podle něho jednu dobu dobře fungovaly. „Nešlo o to, že by si snad řidiči mysleli, že jsou skuteční, ale mnohé napadlo, že kdyby tam byli opravdoví policisté, tak už by měli problém. Donutilo je to zamyslet se,“ vysvětluje Budský.
Podle zkušeností starostů už to ale chtělo změnu. „Měli jsme, nebo vlastně ještě máme maketu policisty, ale ta se v poslední době míjí účinkem. Policie už se v tomto státě asi nikdo nebojí,“ směje se s nadsázkou starosta Vysoké Štolba.
Dopravní expert však upozorňuje, že důležité je maketu školačky umísti na vhodné místo, aby nevznikaly nebezpečné situace, kdy se řidiči leknou a začnou prudce brzdit. „Navíc po určité době si řidiči mohou na maketu zvyknout, a pokud bude komunikaci přecházet skutečné dítě, tak hrozí, že budou reagovat opožděně,“ upozorňuje Roman Budský. Třeba ve Vysoké s tím počítají a maketu pravidelně přesouvají. „Je mobilní, nyní jsme ji přemístili ke druhé škole,“ dodává starosta Štolba.