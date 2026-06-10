Středočeská knihovna uspořádá k výročí Václava Havla zážitkovou inscenaci

Středočeská knihovna v Kladně uspořádá ve středu 17. června zážitkovou inscenaci připomínající nedožité devadesátiny dramatika a českého prezidenta Václava Havla. Propojí divadlo, hudbu a atmosféru absurdního světa Havlových her, informovala ČTK mluvčí knihovny Jitka Hrušková.
"Prostory Středočeské knihovny v Kladně se na jediný večer promění v živý labyrint absurdních situací, podivných rozhovorů, nečekaných setkání a postav, které jako by vystoupily přímo z havlovského světa," uvedla Hrušková. Dodala, že návštěvníci budou přímo uprostřed dění a mohou se stát i součástí scény.
Zážitkovou inscenaci připravila Štefánie Šubová spolu s dobrovolníky. "Havel není jen autor do učebnic, jeho svět absurdity, jazyka a moci je stále živý a překvapivě aktuální," řekla Dagmar Brandlová ze Středočeské knihovny.
Večer začne 17:30 koncertem kapely Mutanti hledaj východisko, poté návštěvníci vstoupí do světa divadelní zážitkové inscenace nazvané Vítejte na zahradní slavnosti.