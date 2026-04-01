Středočeská knihovna v Kladně chystá sérii akcí k výročí Václava Havla

Středočeská knihovna v Kladně letos chystá sérii akcí, které připomenou nedožité devadesátiny dramatika a prvního porevolučního československého i českého prezidenta Václava Havla. Dnes otvírá výstavu, připraví i kvízy, promítání filmu Andrey Sedláčkové: Život podle Václava Havla a workshop, při kterém si účastníci vyrobí ručně šitý notýsek s motivem a citáty Václava Havla, a další akce. Připojuje se tím ke kampani Knihovny Václava Havla – Havel90, informovala ČTK mluvčí knihovny Jitka Hrušková.
Výstava Antikódy představuje v knihovně Havlovu experimentální vizuální poezii. "Vrchol programu připadá na 23. dubna, kdy si připomínáme Světový den knihy a autorských práv. Knihovna nabídne celodenní program Čteme Havla, který osloví všechny generace," uvedla Hrušková. Součástí bude tematická výstava knih Václava Havla, dokumentární film o Havlovi, vědomostní kvíz, takzvaný Havlův šuplík, kde si zájemci vyberou citát na památku, či interaktivní zeď svobody, kam bude možné napsat vzkaz pro Václava Havla nebo pro českou společnost.
Další aktivitou bude tvořivá dílna, kde si účastníci vytvoří vlastní ručně šitý zápisník inspirovaný Václavem Havlem. Součástí programu bude také hravá městská aktivita. V Kladně i v prostorách knihovny budou rozmístěny citáty někdejšího disidenta, dramatika a politika.
"Havel není jen historickou postavou. Jeho myšlenky o svobodě, odpovědnosti a pravdě jsou aktuální i dnes. Chceme návštěvníkům nabídnout nejen vzpomínku, ale i prostor pro vlastní tvorbu, sdílení a zamyšlení," vysvětlila vedoucí oddělení edukace a komunikace Dagmar Brandlová.
Dramatik a někdejší disident patřil mezi klíčové aktéry pádu komunistického režimu v roce 1989. Byl devátým a zároveň posledním prezidentem Československa a po jeho rozdělení prvním prezidentem samostatné České republiky. Po odchodu z prezidentské funkce v únoru 2003 se dál vyjadřoval k politice a veřejnému dění v Česku i zahraničí. Zemřel 18. prosince 2011 na své chalupě na Hrádečku, bylo mu 75 let. Jeho myšlenky a díla připomíná Knihovna Václava Havla.