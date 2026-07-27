Středočeské Dny lidové architektury představí viniční památky Mělnicka

Letošní Dny lidové architektury Středočeského kraje v sobotu ve Velkém Borku na Mělnicku připomenou dědictví středočeského vinohradnictví a viniční stavební památky. Ve viniční usedlosti Turbovice v části Skuhrov je pro návštěvníky připraven celodenní program. Součástí desátého ročníku akce bude udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje, informovala dnes ČTK Nikola Samcová ze středočeského hejtmanství.
Usedlost z první poloviny 18. století založená rytířem Janem Františkem Turbem z Turby v posledních letech obnovují noví majitelé, manželé Válkovi. Dominantou je kládový lis z roku 1727, který představuje největší a nejstarší zařízení svého druhu v Evropě dochované na původním místě.
"Příklad usedlosti Turbovice ukazuje, že s odhodláním a odbornou péčí mohou i ohrožená místa obnovit svou dřívější hodnotu. Jsem rád, že Dny lidové architektury představují důležitost kulturního dědictví i širší veřejnosti," uvedl krajský radní pro kulturu Václav Švenda (Spojenci).
Návštěvníci akce se mohou těšit na odbornou přednášku historika Regionálního muzea Mělník, výstavu zaměřenou na pěstování révy vinné v údolích českých řek, loutkové představení pro děti, muzejní dílničku, ukázky a prodej řemeslných výrobků, hudební vystoupení a komentovanou exkurzi v areálu viniční usedlosti. Program potrvá od 10:00 do 17:00 a vstup je zdarma.