Středočeský kraj se propojí s jihem. Na jednu jízdenku dojedete až do Tábora

Autor: bur
  11:52aktualizováno  11:52
Středočeský a Jihočeský kraj propojí své integrované dopravy. Cestující tak budou moci využívat jednotné jízdné napříč kraji a jednodušeji kombinovat vlakovou i autobusovou dopravu. Na jízdenku Pražské integrované dopravy tak půjde dojet třeba až do Tábora. Další obce pak získají přímé spojení s Prahou.
ilustrační snímek | foto: ČTK

Projekt se spustí 1. července, kdy se propojí dopravní systémy PID a nově vznikající jihočeský systém IDESKA.

„Propojení dopravních systémů Středočeského a Jihočeského kraje je dalším krokem k tomu, aby veřejná doprava fungovala jako jeden celek bez ohledu na administrativní hranice. Cestující získají větší komfort, jednodušší orientaci i širší možnosti cestování na jednu jízdenku,“ říká radní Středočeského kraje pro veřejnou mobilitu Petr Borecký.

Nově bude možné s jízdenkami PID cestovat například až do Tábora, Plané nad Lužnicí nebo Orlíku nad Vltavou.

Naopak s jihočeským tarifem IDESKA se cestující dostanou do Benešova, Sedlčan, Vlašimi či Příbrami.

Integrované jízdenky budou platit také ve vybraných rychlících mezi Prahou, Táborem a Českými Budějovicemi, kde vznikne překryv obou tarifních systémů v úseku Benešov – Planá nad Lužnicí. V oblasti Voticka a Táborska zároveň dochází k rozsáhlým změnám autobusových linek.

Propojení jihočeské a středočeské integrované dopravy od července 2026

Významné rozšíření se dotkne také autobusové dopravy. Tarif PID bude nově platit na desítkách linek na Táborsku a Písecku, IDESKA pak bude uznávaná na linkách PID na Benešovsku, Vlašimsku a Příbramsku. Na jízdenku PID bude možné dojet až do Písku či Strakonic.

Přehlednější linky a posílení spojů

  • Změny se dotknou také organizace autobusových linek. Některé spoje budou přečíslovány, aby se předešlo duplicitám mezi oběma systémy. Posíleny budou i dálkové mezikrajské linky z Prahy směrem na Písecko, Strakonicko a Prachaticko.
  • Páteřní linka 401 z Prahy do Tábora bude nahrazena linkou 408 vedenou přes Sedlec-Prčice. Linka 452 bude ve Voticích rozdělena na dvě samostatné linky. Vzniká také zcela nová linka 459 Olbramovice – Miličín – Tábor propojující tyto tři významné přestupní uzly. Na lince 519 ze Sedlčan do Votic bude zaveden víkendový provoz. Systém PID se dále rozšíří o nové mezikrajské linky 438, 451 a 477.
  • Kromě toho budou nově zavedeny víkendové spoje na dalších linkách a zlepší se návaznosti mezi autobusy a vlaky, zejména v uzlech jako jsou Olbramovice, Votice nebo Tábor.

Přímé spojení s Prahou pro další obce

Současně s integrací dojde k úpravám linkového vedení na Voticku a v širším okolí Benešovska a Sedlčanska. Přetrasovaná bude páteřní linka 401, která jako nová 408 propojí Prahu s Táborem přes Sedlec-Prčice. Další obce tak získají přímé spojení s Prahou.

Integrace se projeví také v železniční dopravě. Jízdenky PID bude nově možné využít do Tábora či Plané nad Lužnicí (S90,0 R49 a R17). Tarif IDESKA se rozšíří na vybrané středočeské tratě, například na linky do Benešova, Sedlčan či Vlašimi.

V mezikrajském přesahu si cestující budou moci zvolit, který tarif využijí, půjde je i kombinovat. Kombinované jízdné / lomený tarif bude případně možné koupit přímo u řidiče.

V oblasti Janoch u Temelína začal první geologický průzkum pro jaderné úložiště

V lokalitě Janoch u Temelína na Českobudějovicku dnes začal první geologický průzkum pro možnou stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu. Správa úložišť...

