Silničáři honí čas i v noci, práce na dálnicích chtějí stihnout v termínu

V situaci, kdy ministr dopravy připustil, že v rozpočtu chybí peníze na příští rok, dálnice ve Středočeském kraji intenzivně rostou. Silničáři hlásí pokrok při přípravě D3.
Co mají v kraji společného některé části dálnic D0, D7 a D10? Pracuje se na nich s mimořádným nasazením, a dokonce nonstop. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se tak snaží přispět k plynulejšímu provozu v opravovaných úsecích, kde musí řidiči projíždět zúženými koridory. Dobu oprav či výstavby se tak navíc snaží co možná nejvíc urychlit, případně daný úsek otevřít ještě před termínem.

Znát je to třeba na D0 neboli Pražském okruhu, pro Středočechy směřující do cíle přes metropoli zásadní dopravní tepně. Intenzita provozu tam dosahuje až na 60 tisíc projíždějících aut denně.

Dělníci zbourali starou letištní lávku, dálnice D7 je u Prahy opět průjezdná

Z toho je třetina kamionů. „Pracujeme i přes noc, kdy počet projíždějících aut klesá až o 60 procent. Na místě tak můžeme nasadit například několik fréz současně, protože masivní odvoz materiálu nepůsobí problémy v dopravě,“ vysvětlil výhody nočních směn oblastní manažer Petr Dohnálek ze společnosti Skanska, která úsek opravuje.

Opravy skončí v půlce listopadu

Vyjeté koleje, trhliny a deformace. To jsou závady na tahu D10, které vyžadují položit v podstatě nový povrch. Stejně jako na D0 se i tam silničáři rozhodli pro nepřetržitou činnost. Jen kousek za Prahou je nutné na autostrádě, po které řidiči dojedou do Mladé Boleslavi a dál na Liberecko, vyspravit úsek o délce 3,5 kilometru. Zdánlivě krátké omezení ale za normálních okolností může dálnici značně přibrzdit.

Díky nočním pracím lze úsekem projet plynuleji a vše by se mělo podařit dokončit nejpozději do poloviny listopadu. „Jsme rádi, že původní obavy řidičů z velkých dopravních problémů v Praze a okolí způsobených opravami se dosud nenaplnily,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Začne stavba poslední části dálnice D7, kraj posvětil nejnáročnější úsek

V tempu pak pokračuje dostavba dálnice D7 mezi Panenským Týncem a Knovízem. Patrné je to z množství pracovní síly, která se na zhruba 17 kilometrů dlouhém úseku denně pohybuje. „Na stavbě se podílí až dvě stovky dělníků. Stavba je rozdělená na tři úseky a na každém z nich je vidět znatelný posun.

To je dáno rovněž tím, že práce jedou sedm dní v týdnu bez přerušení. Na místě máme velké množství těžké techniky, včetně jeřábů, s nimiž stavíme mosty,“ vylíčil nasazení na D7 za ŘSD mluvčí pro centrální region Jiří Veselý. Část by měla být hotová napřesrok, zbytek v roce 2027.

Kde nyní vylepšují dálnice

  • D0: Silničáři rekonstruují zhruba půlkilometrový úsek navazující na vyústění dálnice D10. Hotovo má být do poloviny listopadu.
  • D7: Do prací na dostavbě části dálnice na severozápadní výspě kraje nasazují silničáři až 200 lidí a množství techniky. Část bude hotová příští rok, celý úsek v roce 2027.
  • D10: Rekonstrukce 3,5 kilometru dlouhého úseku poblíž Prahy má být dokončena stejně jako navazující část D0 do poloviny listopadu.

Pokračuje příprava nové D3

Kromě uvedených staveb a rekonstrukcí je třeba připomenout, že v kraji po loňském zprovoznění nových úseků D4 přibylo na konci letošního září ještě více než 14 kilometrů D6 na Rakovnicku.

Zároveň ale panují obavy o další vývoj, když z resortu dopravy zaznělo, že na nadcházející rok chybějí na dálnice a též železnice desítky miliard korun. „Všechny zahájené stavby dál běží, na letošní rok peníze jsou. Jak to bude dál, je záležitostí nové vlády,“ konstatoval po jednání vládního kabinetu ministr dopravy Martin Kupka (ODS). K tomu připomněl posun ohledně patrně nejdůležitější krajské dálniční stavby dalšího desetiletí.

Silničářům se totiž daří příprava dostavby středočeských úseků dálnice D3. V tomto případě se není třeba obávat, zda bude ve státní kase dostatek peněz. Martinu Kupkovi se jen nedávno podařilo zařadit středočeskou část D3 k projektům, které stát vybuduje ve spolupráci se soukromým sektorem. Stejně jako v případě D4 půjde i na dálniční trojce o takzvaný PPP projekt.

Na opravě D10 pracují silničáři i v noci, aby snížili dopad na plynulost dopravy

Už na konci letních prázdnin tak ŘSD zahájilo ražbu průzkumné štoly pro budoucí tunel Kamenná Vrata nedaleko Jílového. Nyní ŘSD připravuje výkupy pozemků v trase D3 všude, kde už je to možné.

A nejnovější zprávou je pak zisk stanoviska o vlivu na životní prostředí (EIA) pro budoucí odpočívku Dunávice. Silničáři ji plánují na úseku nové dálnice mezi Hoštěradicemi a Václavicemi. Řidičům nabídne celkem 348 parkovacích míst, z toho bude 160 pro nákladní automobily, 16 využijí autobusy a 34 míst bude pro karavany.

