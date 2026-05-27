Podle policistů 34letí obvinění během šesti měsíců v devíti případech kamenem nebo vzduchovou puškou poškodili světla u návěstidel.
Například několikrát na přejezdu v obci Dolní Beřkovice, dále se zaměřili na železniční trať a přejezd v Záluží, v Mělníku nebo v Malém Újezdě.
„Ve všech případech poškodili u světelného návěstidla optiku červeného a zeleného světla. Celková škoda, kterou svým jednáním muži způsobili se vyšplhala na částku 150 000 korun,“ uvedl Truxa.
Podezřelí se podle policistů k činům přiznali.