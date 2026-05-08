Stopka stavbě školy. Dětí ve Středočeském kraji výrazně ubývá

Pavel Svačina
  11:02aktualizováno  11:02
Boom výstavby základních a mateřských škol ve středních Čechách pomalu končí. Ačkoli v kraji stále pokračují projekty výstavby nových základních škol, jako například v Úvalech, v příštích letech už budou nové projekty postrádat smysl. Dětí totiž začíná výrazně ubývat a v řadě oblastí budou mít naopak města problém naplnit stávající kapacity.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Michal Klíma, MAFRA

Investice do škol mimo jiné vycházely i z krajské demografické studie, která však vychází z dat roku 2022, kde už sice došlo k mírnému poklesu nově narozených dětí, ale nic ještě nenaznačovalo, že dojde k tak zásadní změně jako v letech následujících. „Od roku 2023 nastal zásadní propad, který dál pokračoval, také za loňský rok jsme na velmi malých počtech,“ řekl MF DNES krajský radní pro oblast školství Milan Vácha (STAN).

Kapacity středních škol v metropoli rostou, Pražané přesto mají obavy

„Ve většině Středočeského kraje bude zřejmě velmi rychle ztrácet smysl budovat nové mateřské, základní a často i střední školy,“ upozorňuje radní. Ze stejného důvodu nyní stopla připravovanou investici do nové základní školy Mladá Boleslav. „Nenahrává nám demografický vývoj, podle předpokladů nastane výrazný pokles narozených dětí,“ vysvětluje náměstek mladoboleslavského primátora Daniel Marek (STAN).

Nová škola pro 540 dětí byla plánovaná v lokalitě Dubce i kvůli záměru tamní bytové výstavby, která se však podle Marka v nejbližších letech neuskuteční. Nové obyvatele ve městě neslibuje ani vývoj na trhu práce. „Budeme rádi, když se počet obyvatel Mladé Boleslavi udrží nebo se trochu zvýší. Ani trh práce nejspíš nebude mít tolik míst pro další zaměstnance a tady nebude pro koho stavět,“ vysvětlil Marek.

V Boleslavi investici stopli

Problém je také ve financování takové stavby, jejíž náklady byly odhadovány na 850 milionů korun, z toho velkou část přes 381 milionů měla pokrýt dotace. Jenže město by je muselo prostavět do roku 2029, což není zvládnutelné a jiné dotační tituly aktuálně vypsané nejsou. Pokles počtu dětí je navíc podle Marka tak vysoký, že už od ledna příštího roku město sloučí dvě mateřské školy do jedné.

Spádovost pražských středních škol rozporuje Středočeský kraj i někteří ředitelé

V Mladé Boleslavi je nyní deset základních škol a šest samostatných mateřských škol. Už dnes mají nenaplněnou kapacitu Čelákovice u Prahy, které dokonce v lednu nabídly 19 obcím v okolí, že zdarma přijmou jejich děti do svých mateřských a základních škol. Mají je obsazené z 80 procent a počet dětí v nich bude podle prognózy města dál klesat. Před deseti lety se ve městě narodilo ročně 200 dětí, od roku 2023 je to ročně jen kolem 50 dětí.

„Začíná boj o každé dítě. Školy se dostávají do vysoce konkurenčního prostředí a vítězit bude kvalita,“ upozornil tamní místostarosta Petr Studnička (ODS). Zaniknout by podle něj mohly některé soukromé školy či dětské skupiny.

Jediný nedostatek podle krajského radního Milana Váchy ještě dlouho bude v kapacitě středních škol v okresech navazujících na Prahu. Metropole totiž i přes pokles porodnosti stále roste prostřednictvím migrace a v plánu je do roku 2050 nárůst počtu Pražanů o dalších 300 tisíc obyvatel. S tím dál poroste tlak na střední školy, přičemž už nyní kapacity pražských středních škol, zejména gymnázii, nestačí.

Gymnázia chystají dál

I proto Středočeský kraj i přes očekávaný pokles dětí pokračuje v přípravě čtyřletého gymnázia v Jesenici v okrese Praha-západ. Aktuálně na novostavbu pro 360 žáků ve třech paralelních třídách s jídelnou, tělocvičnou a venkovním sportovištěm vypisuje architektonickou soutěž. Za tři roky pak má být dokončeno nové gymnázium také pro 360 žáků, které vyroste takzvaně na zelené louce v Černošicích. V tomto případě už má kraj architektonickou podobu hotovou.

Počet narozených dětí v ČR se propadl na historické minimum. Loni jich bylo 78 tisíc

Hejtmanství také plánuje přepracovat demografickou studii, kterou má od roku 2024, ale vychází z dat ještě dva roky předtím. „Stejně jako Praha zjišťujeme, že tyto studie nesedí a je třeba je aktualizovat. Zhruba za měsíc statistický úřad poskytne data za loňský rok a podle toho budeme studii aktualizovat pro celý kraj na úrovni obcí s rozšířenou působností,“ říká Milan Vácha. Podle něho studie nepracuje jen s nově narozenými dětmi a počty matek v reprodukčním věku, ale také se změnou jejich chování.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Mezinárodní hudební festival Kutná Hora opět připomene Šostakoviče

ilustrační snímek

Mezinárodní hudební festival Kutná Hora se opět zaměří na dílo ruského a sovětského skladatele a klavíristy Dmitrije Šostakoviče. Po loňském výročí 50 let od...

8. května 2026  10:10,  aktualizováno  10:10

Kradl auta, nářadí i květiny. Obvinili ho ve vězení, kde sedí za jiné delikty

ilustrační snímek

Pražští kriminalisté objasnili sérii majetkových deliktů, z nichž viní pětatřicetiletého muže. Ten si obvinění vyslechl už za mřížemi, kde si odpykává trest za jinou majetkovou kriminalitu. Za...

8. května 2026  11:22

Stopka stavbě školy. Dětí ve Středočeském kraji výrazně ubývá

ilustrační snímek

Boom výstavby základních a mateřských škol ve středních Čechách pomalu končí. Ačkoli v kraji stále pokračují projekty výstavby nových základních škol, jako například v Úvalech, v příštích letech už...

8. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Radvanice a Bartovice budují parčík za 4,1 milionu korun

ilustrační snímek

V ostravském městském obvodu Radvanice a Bartovice vzniká nový parčík. Obvod ho buduje u křižovatky ulic Těšínská a Trnkovecká. Práce za 4,1 milionu korun by...

8. května 2026  9:25,  aktualizováno  9:25

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Úřad NASA vybral jako Astronomický snímek dne fotografii dvou českých astronomů

ilustrační snímek

Jako Astronomický snímek dne dnes americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) publikoval fotografii dvou českých astronomů nazvanou Kometa R3 PanSTARRS...

8. května 2026  9:04,  aktualizováno  9:04

Úřad NASA vybral jako Astronomický snímek dne fotografii dvou českých astronomů

ilustrační snímek

Jako Astronomický snímek dne dnes americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) publikoval fotografii dvou českých astronomů nazvanou Kometa R3 PanSTARRS...

8. května 2026  9:04,  aktualizováno  9:04

Platnéřská ulice

Platnéřská ulice

Instalace retardérů v Praze 1 na Starém Městě v Platnéřské ulici.

vydáno 8. května 2026  10:03

Jungmannovo náměstí

Jungmannovo náměstí

Mlžítko na Jungmannově náměstí.

vydáno 8. května 2026  10:03

Nyní v květnu měsíci označeném podle toho, že v přírodě všechno kvete, je možné vidět i ozdobné dřeviny v květu.

vydáno 8. května 2026  10:02

Mariánské náměstí

Mariánské náměstí

Výstava o Nové radnici na Mariánském náměstí.

vydáno 8. května 2026

Vážená redakce, posílám fotku kapličky z Libně, Prahy 8, ulice Stejskalova.

vydáno 8. května 2026

Vážená redakce, posílám fotku kapličky z Libně, Prahy 8, ulice Stejskalova.

vydáno 8. května 2026  9:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.