Středočeský kraj vyhlásí výběrové řízení na nového šéfa příbramské nemocnice. Nahradí Stanislava Holobradu, kterého valná hromada před třemi týdny odvolala kvůli obvinění v kauze manipulace veřejných zakázek. Návrh na vyhlášení výběrového řízení dnes schválili krajští radní, zveřejněno bude do dvou týdnů na webových stránkách kraje, příbramské nemocnice a také prostřednictvím pracovních portálů využívaných hejtmanstvím. ČTK o tom informovala mluvčí kraje Zuzana Žídková.
Policie v kauze manipulace veřejných zakázek stíhá šest lidí včetně Holobrady a tři firmy. Hodnota ovlivněných zakázek je podle Úřadu veřejného evropského žalobce 280 milionů korun.
Středočeské krajské nemocnice jsou akciovými společnostmi a nemají oficiálně ředitele. Kraj tak hledá člena představenstva společnosti Oblastní nemocnice Příbram s předpokladem výkonu funkce předsedy představenstva. Uchazeče bude posuzovat výběrová komise jmenovaná radou kraje v působnosti valné hromady.
"Hledáme zkušeného manažera, který bude schopen nemocnici stabilně vést, rozvíjet její ekonomiku i zdravotní péči a zároveň zvládne komunikaci s personálem, pacienty i partnery nemocnice," uvedl hejtmančin náměstek pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).
Uchazeči by měli mít vysokoškolské vzdělání dosažené nejméně v magisterském studijním programu, výhodou je vzdělání zdravotnického, ekonomického nebo právního směru. Musejí mít minimálně deset let profesní praxe a alespoň tříleté zkušenosti ve vrcholové manažerské pozici. Výhodou je zkušenost z vedení zdravotnického zařízení, zdravotní pojišťovny nebo obdobné organizace.
Od nového vedení nemocnice kraj očekává vysokou míru odpovědnosti, organizační schopnosti, koncepční a strategické myšlení či schopnost vést a motivovat tým. Důležitá bude také znalost českého systému zdravotnictví a zdravotního pojištění, ekonomické a finanční řízení, zkušenosti s investicemi a veřejnými zakázkami nebo schopnost samostatného rozhodování a řešení problémů.
Holobrada s obviněním nesouhlasí, důvody obvinění jsou podle něj liché. ČTK už dříve řekl, že se nikdo neobohatil, škoda nikomu nevznikla a nebyly zneužity žádné finanční prostředky. Policisté ho podle něj stíhají kvůli třem skutkům, a to stavební zakázce na rekonstrukci vjezdu do nemocnice, přípravám stavby nového stacionáře a pořízení operačního stolu na gynekologii.