Prsten s popelem milovaného kocoura, luxusní rakev z topolu nebo třeba stop stav na koně. Pohřebnictví zvířat zažívá boom.
Odvézt mrtvého psa do kafilerie nebo ho zakopat doma na zahradě? Bývávalo! O pohřby zvířat a jejich spálení ve speciálních krematoriích mají lidé stále větší zájem, který se nevyhýbá ani Středočeskému kraji. Majitelé domácích mazlíčků se často neostýchají platit mnohem vyšší sumy než za lidské pohřby.
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Barvy, papírové urny a rakev z proutí. Krize pohřebnictví láká lidi ven
„Největší rozmach pohřbů žehem nastal po covidové pandemii. Tehdy začali lidé trávit se svými zvířaty 24 hodin denně a velmi k nim přilnuli. Pes už není zvíře uvázané na řetězu u boudy. Lidem je zkrátka blbé jeho tělo po smrti svěřit kafilerii,“ zamýšlí se Jan Šimon z Asociace zvířecího pohřebnictví.
Pozůstalí dostávají klíčky
Jeden ze dvou oficiálních zvířecích hřbitovů v regionu registrovaných Státní veterinární správou vznikl před 15 lety v bývalém areálu rudných dolů v kutnohorské části Kaňk. V současnosti už je posetý náhrobky, které mnohdy doplňují i fotografie zvířat.
„Máme tu už asi 400 hrobů, ve kterých je pochovaných přes 500 zvířat. Většina z nich jsou psi, kočky, králíci a morčata, ale je tady i had nebo papoušek. Pohřbených je tu také 63 koní. Ty už ale od loňska nepřijímáme, protože jsme naplnili kapacity,“ líčí Tomáš Klail ze spolku Denemark, který kutnohorský hřbitov „fauny“ spravuje.
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K poslednímu rozloučení na rozšířeném hřbitově poslouží i šestimetrový kříž
Ten je běžně pro veřejnost uzavřený, dovnitř se dostanou jen vlastníci klíčku od brány, který dostane každý z majitelů hrobového místa.
„Ceny se liší podle velikosti zvířat. Pohřbení a pronájem hrobového místa na pět let například pro psa do 20 kilogramů vyjde dohromady na 2 500 korun. Nabízíme ale i doplňkové služby. Roční péče o hrob včetně pletí, zalévání, úklidu a výsadby květin stojí 3 500 korun, zapálení svíčky 70 korun,“ říká Klail s tím, že většinou lidé pohřbívají mazlíčky v jejich oblíbené dece nebo jim vystelou hrob chvojím.
Druhý ze středočeských zvířecích hřbitovů založil v roce 2016 v Niměřicích na Mladoboleslavsku tehdejší starosta Petr Svárovský. „Získání všech povolení trvalo tři roky; bylo to horší než u lidského hřbitova.
Pohřbíváme do menších hloubek než u lidí, tak se musela stanovit tlecí doba (minimální doba, po kterou je zakázané hrob otevřít, pozn. red). Museli jsme sehnat rozbory půdy, postavit oplocení a instalovat podhrabové desky, aby tam nevnikala zvěř,“ vzpomíná Svárovský.
Pohřeb velkého psa, který zahrnuje i jeho dopravu, uložení v chladicím boxu a přepravní vak, vyjde průměrně na 14 tisíc korun. Připlatit si pak mohou lidé například za luxusní dřevěnou rakev z topolu nebo za otisk tlapky.
Garfielda nosí na krku i v uších
Důstojné rozloučení s mazlíčky nabízí i architektonicky unikátní krematorium pro zvířata Věčná loviště, které zahájilo provoz v roce 2021 v Žižicích-Drnově na Kladensku. Zařízení vzniklo v areálu protivzdušné obrany, který byl vybudován pro ochranu Prahy. Součástí pietního místa je velké zrcadlo, které svými odrazy násobí přírodu a připomíná spíš umělecké dílo.
„Krematorium se skládá ze dvou částí. V jedné je přijímací kancelář, čekárna a obřadní místnost, kde se klienti mohou důstojně rozloučit se zvířaty. Ve druhé jsou technologie s chladicím boxem a spalovací pecí. Popel mohou klienti rozptýlit na loučce u krematoria nebo si ho odvézt v urně,“ vysvětluje majitel Věčného loviště Martin Chlum.
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Šperky s popelem jsou stále oblíbenější, říká ředitel krematoria zvířat
Kompletní pochování pětikilového zvířete, v jehož ceně je kromě kremace důstojné rozloučení v obřadní síni, základní urna, uložení v převozním vaku a doprava, vyjde průměrně na 10 tisíc korun.
Řada majitelů je ještě náročnějších. „Hitem se stalo zatavování popelu do skleněných uměleckých předmětů. Žádané jsou také šperky s popelem nebo srstí zvířat. Ať už jsou to prsteny, přívěsky, náušnice, je to obrovský trend a zaměstnáváme na plný úvazek dvě dámy, které celý den nedělají nic jiného,“ dodává Dalibor Novák, majitel firmy vyrábějící památeční sklo.