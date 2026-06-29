Středočeským hasičům přibylo výjezdů kvůli bouřce, problémy jsou na železnici

Hasičům ve středních Čechách dnes v podvečer přibylo výjezdů kvůli bouřce. Nejčastěji zasahovali u popadaných stromů. Kvůli spadlému stromu a následné poruše trakčního vedení dočasně nejezdily vlaky mezi Kolínem a Kutnou Horou, problémy byly i mezi Zručí nad Sázavou a Zbraslavicemi na Kutnohorsku a na dalších tratích. V Konárovicích na Kolínsku bouřka poničila střechu domu, v Zásmukách v témže okrese natekla voda do sokolovny, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Jan Sýkora.
Hasiči mezi 17:00 a 18:00 zaznamenali 74 událostí, z toho 67 se týkalo technické pomoci. Ve 48 případech vyjížděli k popadaným stromům, ve 12 k čerpání vody a v sedmi případech odstraňovali nebezpečné stavy.
"Nejvíce zasaženým místem se stalo Kolínsko. Zde evidujeme 41 událostí typu technická pomoc. Dále pak Kutnohorsko se 16 událostmi, Nymbursko s osmi událostmi a po jedné události na Berounsku a Kladensku," uvedli hasiči na síti X. U spadlých stromů zasahovali například v Pečkách na Kolínsku nebo Velenicích na Nymbursku.
Silná bouřka zastavila provoz vlaků v úseku Kutná Hora-Kolín. Po 19:00 se podařilo obnovit provoz po jedné koleji, po druhé se má začít jezdit od 20:00, uvedl mluvčí Správy železnic (SŽ) pro mimořádnosti Martin Kavka.
Spadlý strom v kolejišti zastavil také provoz vlaků mezi Zručí nad Sázavou a Zbraslavicemi, kvůli následkům silného větru jsou problémy i na trati Nymburk hlavní nádraží-Poříčany. Porucha zabezpečovacího zařízení ve stanici Záboří nad Labem si vyžádala přerušení provozu v úseku Kolín-Řečany nad Labem.