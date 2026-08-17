Středočeským hasičům výrazně přibylo výjezdů v důsledku bouřek

Střední Čechy dnes zasáhly bouřky, hasičům v regionu kvůli tomu výrazně přibylo výjezdů. Po 16:00 jich evidovali zhruba 40. Většinou pomáhali odstraňovat spadlé stromy, odčerpávat vodu nebo řešit takzvané nebezpečné stavy, což jsou třeba uvolněné části střech a obdobně. Zasahují po celém kraji, řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora.
Hasiči předpokládají, že vzhledem k pokračujícím bouřkám bude zvýšený počet výjezdů pokračovat minimálně do úterý. "Hodně výjezdů bylo v okresech Praha-západ a Praha-východ, ale zasahujeme ve všech okresech," uvedl Sýkora.
Meteorologové dnes zpřísnili pro jihovýchod ČR výstrahu před velmi silnými bouřemi, hrozí do večerních hodin. V celém Česku s výjimkou západu Čech platí varování s nižším stupněm nebezpečí. Bouřky může doprovázet přívalový déšť, kroupy a nárazy větru.