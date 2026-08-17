Středočeským hasičům výrazně přibylo výjezdů v důsledku bouřek

Střední Čechy dnes zasáhly silné bouřky, shazovaly stromy a uvolňovaly střechy. Hasičům v regionu výrazně přibylo výjezdů. Do 17:00 zaznamenali 144 událostí, téměř trojnásobek denního průměru. Většinou pomáhali odstraňovat spadlé stromy, odčerpávat vodu nebo řešit takzvané nebezpečné stavy, což jsou třeba uvolněné části střech a obdobně, 111 událostí souviselo s bouřkami. Zasahují po celém kraji, řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora.
.Hasiči předpokládají, že vzhledem k pokračujícím bouřkám a také postupnému zjišťování jejich následků bude zvýšený počet výjezdů pokračovat minimálně do úterý. "Hodně výjezdů bylo v okresech Praha-západ a Praha-východ, ale zasahujeme ve všech okresech," uvedl Sýkora a dodal, že dále bylo přes deset výjezdů na Benešovsku a Kutnohorsku a v ostatních okresech spíše jednotky případů.
Spadlý strom zastavil dnes odpoledne provoz na železniční trati mezi Davlí a Vraným nad Vltavou u Prahy, po 17.00 byl provoz obnoven.
Meteorologové dnes zpřísnili pro jihovýchod ČR výstrahu před velmi silnými bouřemi, hrozí do večerních hodin. V celém Česku s výjimkou západu Čech platí varování s nižším stupněm nebezpečí. Bouřky může doprovázet přívalový déšť, kroupy a nárazy větru.