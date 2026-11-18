V celém kraji pomáhali zatím odstranit stromy na 37 místech, řekla po 9. hodině mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
Hasiči zasahovali ve většině středočeských okresů, i když v některých jen u jednotlivých případů. Pomáhají hlavně s odstraněním stromů, které vlivem větru spadly na silnici, ale i na další místa.
„Na Příbramsku spadl strom do vedení vysokého napětí,“ uvedla mluvčí. K poškozeným střechám a dalším nebezpečným stavům podle informací k 9. hodině zatím nevyjížděli.
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí kvůli silnému větru, který od úterý do středy zasáhl část Česka. Objevit se mohou nárazy o rychlosti 55 až 70 kilometrů za hodinu a hrozí poškození stromů, problémy v energetice a dopravní komplikace.