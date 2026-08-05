Středočeští hasiči měli kvůli bouřkám stovku výjezdů, stromy padaly i na auta

Středočeští hasiči měli kvůli bouřkám více výjezdů, od úterního odpoledne celkem 100. Stromy padaly i na jedoucí auta, ale nikdo se nezranil, řekla dnes ČTK mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
Od úterních 15:00 do dnešního rána zaznamenali hasiči 162 událostí, z toho jich 100 souviselo s počasím. Nejčastěji šlo o popadané stromy. Dvakrát také vyjeli k dopravní nehodě, při které spadl strom na jedoucí vozidlo. "Jedna z těchto událostí se stala na Berounsku, druhá v okrese Praha-východ. Obě tyto události se obešly bez zranění," uvedla Sýkora Fliegerová.
Nejvíce výjezdů souvisejících s bouřkami měli hasiči na Rakovnicku, kde jich bylo 23, dále v okrese Praha-východ a na Mělnicku, kde bylo 17 událostí souvisejících s počasím.